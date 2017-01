Rencontre avec l’écrivain Saadi Sabah : Un auteur éclectique

«La presse nationale, dont les journaux publics, m’a ouvert la porte pour transmettre aux lecteurs et à l’opinion publique ma conception de la littérature, mes idées et mes nouvelles», a déclaré l’écrivain, Saadi Sabah, qui se fraie un chemin prometteur en tant qu’auteur poétique et nouvelliste.

Dans le cadre du programme hebdomadaire organisé par l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, Saadi Sabah, qui a dévoilé sa dernière œuvre intitulée Secrets de la maison ouverte, a répondu aux différentes questions à propos de cette nouvelle œuvre éditée par Dar Ali Ben Zaid. Ce travail de 110 pages offre au lecteur 19 contes, dont Quand la lune tombe / Le décès de Saadia / El Mutanabbi et Le printemps dans le désert.

Lors de son allocution, Saadi Sabah, originaire de la ville d’Ain Ouessara dans la wilaya de Djelfa, a tenu à préciser que «le désert m’a fait comprendre ce que je n’ai pas pu recueillir de l’école», exprimant sa satisfaction et sa joie d’être un fils du désert, tout en indiquant que «l’écrivain est le produit de son environnement, c’est pourquoi mes différents thèmes abordés dans la nouvelle et dans la poésie touchent à la nature et à la femme, et nous ne pouvons pas nous engouffrer dans ces deux genres littéraires sans insérer la femme et la nature dans le texte».

De plus, Saadi Sabah, a participé aux concours nationaux et internationaux en obtenant des prix, dont la plume d’or (El Kalam Adahabi). Ses œuvres, qui ont été traduites vers le français et l’espagnol, traitent de différents sujets, a-t-il souligné.

Après avoir annoncé qu’il reprendra «prochainement l’écriture des poèmes, car c’est ma passion depuis mon enfance», l’auteur Saadi Sabah a exprimé son mécontentement à l’égard de la situation actuelle de l’écriture littéraire, qui a poussé une grande masse à écrire n’importe quoi et à le publier sur le Net. Dans ce cadre, le conférencier a appelé les écrivains et les critiques à lutter contre cette médiocrité véhiculée par un monde virtuel.

Hichem Hamza