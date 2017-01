théâtre de Tizi-Ouzou : Six pièces théâtrales au programme

La direction du théâtre régional Kateb-Yacine a concocté un riche programme pour célébrer le jour de l’an amazigh, Yennayer 2967, apprend-on de cette direction.

Ce programme débutera aujourd’hui et s’étalera jusqu’au 14 de ce mois, a-t-on indiqué de même source. Ainsi, pour la journée de samedi, le théâtre régional Kateb-Yacine proposera à son public la générale de la nouvelle pièce théâtrale pour adultes «Assenssou di nger» (hôtel en danger) produite par l’association culturelle et scientifique Aghbalou de Tizi-Ouzou. Le lundi le public est convié à voir une autre pièce théâtrale pour adultes « Ahitus », une production de théâtre régional Kateb-Yacine. Mardi prochain, le théâtre Kateb-Yacine est réservé pour les enfants, qui sont conviés pour assister à la présentation de la pièce «Lalla Tuchbiht» produite par l’association l’Etoile filante de Draâ Ben- Khedda. Mercredi et jeudi prochains les amoureux du 4e art pourront assister aux pièces théâtrales «Tacbaylit» et «Massinissa et Sophonisbe», productions respectives de l’association culturelle Taourirt Mokrane de Larbaa Nath-Irathen et du théâtre régional Kateb-Yacine. Le 14 janvier prochain, ce sera le tour de la pièce théâtrale pour enfants « Avrid Imawlan», production de l’association culturelle Ithran d’Illoula Oumallou d’être présentée au public pour la même occasion de célébration du nouvel an amazigh. Toutes ces pièces sont programmées au niveau du théâtre régional Kateb-Yacine à 14h00.

Par ailleurs, la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a informé le public qu’un spectacle de magie, animé par le magicien Omar El Hachemi, est programmé samedi prochain au niveau du centre culturel Matoub-Lounes d’Ain El Hammam. Le spectacle est programme pour 14h00.

Bel. Adrar