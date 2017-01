9e Festival du Théâtre Arabe du 10 au 19 janvier : Hommage à la troupe du FLN

Près de 550 participants sont attendus à la 9e édition du Festival du Théâtre arabe qui doit se tenir à Oran du 10 au 29 janvier en cours, a révélé Ismail Abdallah, le secrétaire général de l’Institut du théâtre arabe, lors d’une conférence de presse qu’il a animée conjointement avec Lakhdar Bentourki, le directeur de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) en présence du wali d’Oran, Abdelkader Zaalane.

Selon M. Ismail Abdallah, cette édition revêt une importance particulière car elle se tient, dit-il, dans un pays considéré comme une terre des martyrs du 4e art et a vu l’introduction de plusieurs nouveautés entre autres, le festival du théâtre universitaire et jouit du parrainage de la plus haute autorité du pays, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Le festival du théâtre arabe baptisé, cette année, du nom du comédien et metteur en scène du théâtre, feu Azzedine Medjoubi, consacrera plusieurs hommages dont ceux dédiés aux 15 membres encore vivants de la troupe théâtrale du Front de Libération Nationale (FLN) et à la grande figure et la légende du 4e art, Abdelkader Alloula. A l’affiche de la compétition officielle, 33 œuvres théâtrales dont 8 seulement, discuteront le prix Al Kacimi estimé à 25.000 dollars. Dans le chapitre du festival universitaire, 9 pièces théâtrales ont été sélectionnées par la commission ad hoc. Au programme de l’évènement 11 ateliers de formation, dont 4 destinés au développement de certaines expériences modèles du 4e art arabe. L’on saura, par ailleurs, qu’outre Oran, qui abritera l’évènement officiel, la wilaya de Mostaganem accueillera le festival universitaire et des caravanes théâtrales sillonneront d’autres villes de l’ouest du pays « Nous voulons que cet évènement rayonne sur les autres villes de l’Oranie », a déclaré M. Lakhdar Bentourki, directeur de l’ONCI, avant de souligner le concours direct apporté par les deux walis d’Oran et de Mostaganem à l’organisation de ce festival. Deux salles de cinéma et le théâtre régional ont été retenus pour abriter les principales activités. Parmi les nouveautés, aussi, une grande rencontre académique sur le théâtre et des conférences pendant toute la durée de l’évènement, encadrés par 33 spécialistes du 4e art. Concernant le théâtre universitaire, un comité a été mis en place pour sélectionner les meilleurs talents et espoirs de cette catégorie. Il y a lieu de savoir qu’en vertu de la convention signée par l’ONCI et l’institut du théâtre arabe, d’autres activités en rapport avec l’évènement sont prévues pendant toute l’année de 2017. S’agissant du programme, l’on croit savoir qu’outre la représentation de la pièce théâtrale Hiziya - une production de l’ONCI - la cérémonie d’ouverture sera marquée par l’hommage qui sera rendu à Azzedine Medjoubi. Il convient de souligner que cette manifestation fondée par le gouverneur d’El Sharjah (Emirats Arabes Unis) est organisée depuis 2009 et réunit chaque année quelque 400 hommes et femmes de théâtre du monde arabe.

Amel Saher