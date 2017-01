Foire au miel à Tizi-Ouzou : Une trentaine d’apiculteurs au rendez-vous

Une trentaine d’apiculteurs prennent part à la foire du miel et les produits de la ruche qui s’est ouverte hier au niveau de la placette du musée de la ville de Tizi-Ouzou, a-t-on constaté. L’ouverture de cette manifestation organisée par l’association des apiculteurs professionnels du massif du Djurdjura et la coopérative apicole de la wilaya de Tizi-Ouzou (CAPTO) en collaboration avec la direction des services agricoles et la chambre de l’agriculture a été effectué par le secrétaire général de la wilaya de Tizi-Ouzou, Zinedine Tibourtine, en présence des représentants de l’Assemblée populaire de la wilaya et les institutions organisatrices. Les initiateurs de cette foire placée sous l’égide de l’APW se fixent comme objectifs principaux de « valoriser les productions de l’apiculture du massif du Djurdjura » et «de promouvoir les miels de montagne, caractérisation des miels, notamment le miel du maquis, de forêt et de la garigue». En plus de ces objectifs de calorisation et de promotion, cette foire constitue aussi une occasion permettant aux apiculteurs d’écouler leurs produits aux centaines de visiteurs qui viennent découvrir les différents produits de la ruche et leurs effets thérapeutiques. Au premier jour de cette foire, on a constaté une très forte affluence de visiteurs au niveau des différents stands où sont exposées différentes qualités du miel produits à travers plusieurs régions du pays. Les exposants proposent à leurs hôtes de déguster les différentes variantes du miel exposées avant d’en acheter, tout en les rassurant que tous les produits exposés au niveau de cette foire sont certifiés purs. En dépit des prix jugés exorbitants, entre 3.500 et 4.500 le kilogramme de miel, les citoyens n’hésitent pas à en acheter eu égard aux bienfaits sur la santé et le traitement de certaines maladies reconnus pour ce produit de terroir. La production du miel à Tizi-Ouzou est très importante pour l’année 2016 où il a été produit quelque 4909 quintaux de différentes qualités de miel. Prés de 104 mille ruches sont en production à travers plusieurs localités de la wilaya, apprend-on de la Direction des services agricoles de la wilaya. Eu égard à cette production importante et qui ne cesse d’évoluer d’année en année, les responsables de la CAPTO envisagent de créer une unité de conditionnement et de distribution du miel produit par les apiculteurs de la wilaya. Cette unité œuvrera également pour l’exportation de ce produit de terroir national qui a du mal à se placer au niveau du marché international faute entre autres de labellisation.

Bel. Adrar