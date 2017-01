Journées d'information de la sûreté nationale : Une opportunité pour renforcer la communication

La 68e édition des Journées d’information de la Sûreté nationale de Tipasa été clôturée jeudi en présence de l’inspecteur régional de la Sûreté nationale, le contrôleur de police, Mahmoud Rabah, sous le signe du renforcement de la communication avec les citoyens. "Cette 68e édition du genre a connue un franc succès auprès des citoyens, au vu du flux des visiteurs enregistré", a indiqué le même responsable dans une déclaration à la presse, à la clôture de cette manifestation d’une durée de quatre jours. Il a estimé qu’elle a constitué une opportunité pour le "renforcement des mécanismes de communication adoptés par la direction générale de la Sûreté nationale, au titre de son plan de communication, visant à placer le citoyen au cœur de l’équation sécuritaire". Il n’a pas omis de préciser que le policier est tenu, par sa fonction, d’avoir un certain type de relations avec le public, lorsqu’il est demandeur de renseignements. Le contrôleur de police, Mahmoud Rabah a, en outre, réitéré les efforts du commandement de la Sûreté nationale visant la consécration des principes de la police de proximité qui a pour mission principale de sécuriser les personnes et leurs biens, par la diversification des canaux de communication et l’exploitation des technologies de l’information et de la communication, à travers notamment les réseaux sociaux. Il a, également, rappelé l’importance du numéro vert 104, créé dernièrement pour dénoncer les affaires de criminalité, dont les kidnappings, au même titre que la Radio de la police. Par ailleurs, le même responsable a annoncé la "réception prochaine" de trois nouvelles structures sécuritaires à Tipasa, qui vont renforcer la couverture sécuritaire dans la wilaya, estimée actuellement à "100 % en matière de sûretés urbaines", a-t-il fait savoir. Après une tournée dans les différents stands de l’exposition de la sûreté nationale, en compagnie du wali Moussa Ghelai, l’inspecteur régional a présidé une cérémonie de distribution de prix aux enfants lauréats d’un concours d'éducation routière.

