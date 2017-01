Célébration de Yennayer : Un programme riche en couleurs

Un riche programme d’animation a été concocté par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou pour célébrer le nouvel an amazigh, Yennayer 2967. Ce programme riche en couleurs qui s’étalera du 8 au 12 janvier en cours et à travers tous les établissements relevant de la direction de la jeunesse et des sports, notamment les maisons de jeunes et les salles omnisports, consiste en des portes ouvertes sur les sports, une exposition sur les différentes traditions et coutumes de la wilaya qui se déroulera au parking du stade 1er-Novembre, un concours du meilleur plat de Yennayer, de diverses animations folkloriques, une opérette, une reconstitution d’un mariage traditionnel kabyle, un défilé de mode de la robe kabyle et burnous et une animation artistique par de jeunes chanteurs locaux. Il est également prévu, une dégustation d’un repas de Yennayer et la distribution de prospectus traitant de l’histoire de jour de l’an amazigh célébré avec faste à travers plusieurs régions du pays. Les maisons de jeunes répartis à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou abriteront quant à eux durant la période indiquée plusieurs autres festivités célébrant cette fête nationale, notamment des expositions d’objets traditionnels, des projections de films, des concours culinaires, carnavals, du théâtre, opérettes, chorales et des conférences et tables rondes autour de Yennayer. Des activités sportives dans les différentes disciplines sont également programmées à travers les salles omnisports et stades de différentes localités de la wilaya. B. A.