Cancer de la prostate : Le dépistage précoce, une nécessité

La société algérienne de formation et de recherche en oncologie, SAFRO que préside le professeur Adda Bounedjar a organisé, hier, au Sheraton, Club des Pins, un Master Class Maghrébin qui a regroupé des oncologues, des radiothérapeutes et des urologues.

Cette formation médicale qui s’étalera sur deux jours a été encadrée par des experts algériens et étrangers. Plus de 1.500 nouveaux cas de cancer de la prostate ont été diagnostiqués en Algérie en 2015, selon le Pr Bounedjar président de la SAFRO, tirant la sonnette d'alarme face à la progression de cette maladie en Algérie. Il a souligné la nécessité du dépistage précoce de ce type de cancer le plus fréquent chez les hommes de plus de 50 ans. «Le cancer de la prostate fait partie des cinq types de cancer les plus répandus dans le monde» a-t-il ajouté précisant les facteurs de risque de cette pathologie étaient le tabagisme, la consommation d'alcool et une mauvaise hygiène alimentaire.

Pour cet oncologue de renom, la pratique du sport et un régime alimentaire sain et diversifié sont de nature à renforcer la prévention contre la maladie. Les spécialistes présents à cette formation ont indiqué que «les médecins de n’importe quelle spécialité doivent faire l’examen du touché rectal et le dosage du PCA, aux hommes de 50 ans qui viennent consulter comme s’ils demandent un dosage de la glycémie. Le dosage de la PCA est un examen biologique qui ne coute pas cher et il est disponible dans tous les laboratoires aussi bien public que le privé.» Ils ont opté pour le dépistage individuel et non celui de masse car celui-ci est fait pour le dépistage du cancer du sein où il y a énormément de cas qui arrivent à un stade avancé. Alors que pour le cancer de la prostate, il suffit que les concernés acceptent de se faire examiner, de faire le touché rectal et de faire les analyses biologiques, ceci reste suffisant. Ensuite il y a des explorations qui peuvent être faites, comme l’imagerie médicale ou de biopsie, ça permet ensuite de les traiter puisque c’est un cancer et s’il est pris assez tôt, il peut être soigné.

Le dépistage individuel, les médecins laissent les hommes venir par eux-mêmes à la suite d’un signe ou le fait qu’ils ont atteint l’âge du dépistage et éviter de se retrouver avec une pathologie assez avancée avec des métastases ou des complications importantes. Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus fréquent chez les hommes : on estime qu’un homme sur sept recevra le diagnostic, le plus souvent, à partir de la soixantaine. Bien qu’aucune cause particulière n’ait été découverte, il existerait une prédisposition génétique. La plupart des cancers de la prostate évoluent très lentement. D’ailleurs, la grande majorité des hommes chez qui l’on détecte ce cancer mourront d’une autre cause. Le taux de survie cinq ans après le diagnostic dépasse 95%. Bien souvent, la tumeur demeure localisée dans la prostate et a des effets limités sur la santé, provoquant parfois des troubles urinaires ou érectiles. Il peut arriver cependant que certains cancers évoluent et s’étendent plus rapidement.

Wassila Benhamed