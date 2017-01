Oran : Davantage d'autorisations d’exploitation de taxis

La Fédération de wilaya des chauffeurs de taxi d’Oran a plaidé pour davantage d’autorisations d'exploitation des taxis et autres formules pour satisfaire la demande accrue sur cette activité.

Le président de cette Fédération, affiliée à l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), a déclaré à la presse, en marge d’une rencontre sur l’autorisation d’exploitation de taxis, que ce document est devenu un véritable problème pour les chauffeurs de taxis poussant certains à exercer illégalement. Le nombre de chauffeurs de taxis activant sans cette autorisation a atteint plus d'un millier, a fait savoir M. Bounoua Abdelkader, soulignant que ce document est à l'origine de la plupart des sanctions prises par la commission de la direction des transports d’Oran. La spéculation dans le prix d’exploitation des autorisations de taxis est aussi une des raisons rencontrées par les chauffeurs de taxi, a-t-il ajouté signalant que ces derniers ayant plus de 20 ans d’expérience se sont retrouvés au chômage après le retrait de cette autorisation par le propriétaire en raison de la hausse du prix de location. Le prix de location de l’autorisation est fixé par l’offre au marché variant actuellement entre 6.000 et 10.000 DA par mois. Certains détenteurs de ce document exigent même le versement anticipé de cinq ans de location, a-t-il indiqué. Des correspondances, dans ce sens, à la wilaya et aux directions des transports et des moudjahidine depuis un mois n'ont reçu aucune suite, a signalé le président de la Fédération, ajoutant que près de 500 autorisations ont été octroyés à des ayant droits depuis deux ans suite à l'intervention du wali, Abdelghani Zaalane, sauf que la demande est en constante augmentation. A ce sujet, M. Bounoua a appelé à doter le plus grand nombre possible de chauffeurs de taxi de ce document, faisant savoir que de nombreuses demandes sont déposées au niveau de la direction des moudjahidine. Il a également proposé d’accorder aux concernés n’ayant pas cette autorisation un agrément du Trésor public, moyennant le versement d’une mensualité de 12.000 DA comprenant les droits au propriétaire de l’autorisation, les impôts et les cotisations à la CASNOS. Notons que le nombre de chauffeurs de taxis activant dans la wilaya d’Oran est de plus de 8.000.(APS)