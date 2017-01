Permis de conduire : Une formation, non une formalité

Un accident de la route peut avoir plusieurs causes : humaines, météorologiques, techniques. Néanmoins, le facteur humain est prépondérant et concerne plus de 9 accidents sur 10.

Le facteur humain est à l'origine de 90% des accidents de la route. 35% du total des conducteurs responsables de ces accidents de la route sont détenteurs d'un permis de conduire provisoire, d’où cette percutante question de savoir si la formation et l’apprentissage des auto-écoles sont efficaces. L’excès de vitesse, les dépassements dangereux, l’imprudence, l’ignorance du code de la route sont les principales causes de cette hécatombe. Afin d’améliorer la qualité de cet apprentissage, Le ministère de Transport compte revoir les conditions et les procédures d’obtention du permis de conduire dans le but de réduire le nombre d’accidents, des changements qui devraient entrer en vigueur dès le mois de janvier 2017.



Trois mois d’examen au lieu de 45 jours



Ainsi, les candidats qui passeront leurs permis de conduire à partir de janvier 2017 mettront une durée de trois mois pour passer tous les examens nécessaires à l’obtention du document, au lieu de la période de 45 jours actuellement en vigueur, et les différents examens par lesquels passe la procédure se dérouleront à raison d’un examen par mois, au lieu d’un examen tous les 15 jours. Concernant les nombre d’heures de formation, les différents cours d’apprentissage de la conduite et du code de la route s’étaleront sur 55 heures, dont 25 heures pour le côté théorique et 30 heures pour le côté pratique. La répartition des candidats sur les auto-écoles se fera également en prenant en considération le nombre de véhicules dont dispose chaque établissement. Ainsi, les auto-écoles possédant un seul véhicule ne pourront pas accueillir plus de 15 candidats, tandis que les établissements possédant deux véhicules pourront former jusqu’à 25 candidats à la fois et enfin, les auto-écoles disposant de trois véhicules auront la possibilité d’accueillir jusqu’à 30 candidats. De nouveaux manuels élaborés par le Centre national des permis de conduire seront mis à la disposition des moniteurs des auto-écoles afin d'améliorer la qualité de leur formation.



Intensification des cours dédiés à la sécurité routière



Concernant ces moniteurs, ceux détenant uniquement un Certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) doivent avoir une expérience de sept ans dans le domaine pour pouvoir continuer à exercer, tandis que ceux ayant un diplôme universitaire en plus du CAPP, l'expérience requise est de trois ans. Le ministre de l’Intérieur, Nourreddine Bedoui, avait insisté sur l'importance de moderniser le système de formation et d’examen des candidats au permis de conduire en adoptant des "moyens qui se basent sur les technologies nouvelles afin de réduire significativement l'intervention de l'élément humain dans les résultats et amélioreront la qualification en la matière". La modernisation des cycles d’apprentissage des techniques de conduites d’automobiles et de motocycles, et l’intensification des cours dédiés à la sécurité routières par les auto-écoles, constituent effectivement un moyen d’atténuer le nombre des victimes de la route, il faudrait pour cela introduire dans cet apprentissage des moyens pédagogiques en matière de sensibilisation sur les accidents de circulation ainsi que des moyens répressifs légaux pour mettre un terme aux dangers induits par les mauvais comportements de conducteurs.



La jeunesse période de risque incontournable ?



La relation entre l’homme et sa voiture reste un vecteur de croyances et d’images encore très fort aujourd’hui. Les psychologues estiment qu’aucun homme n’est indifférent au fait de pénétrer dans son véhicule, surtout lors des premières années de sa vie d’automobiliste, l’engin lui permettant d’obtenir l’autonomie et la puissance.

Pour certains la voiture est un nouveau moyen de faire la guerre. La route devient alors, un champ de bataille, un lieu du « tous contre tous » et du «chacun pour soi»…

Pourtant, être au volant doit nous pousser à changer notre regard sur les autres, sur le monde et sur soi-même. Une des manifestations est la confiance que l’on doit accorder aux autres lorsqu’on prend le volant, avec le code de la route en guise de lien social. En effet, que serait le partage de la route si personne ne respectait, par exemple, un feu tricolore ?!

Farida Larbi