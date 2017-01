GRAND ANGLE : Longue route

Lorsque l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, avait indiqué, mi-décembre, que «la route vers la paix en Libye était longue», il ne croyait pas si bien dire. Il aurait aussi pu ajouter, sans risque d’être contredit, que cette route serait également sinueuse et parsemée d’obstacles difficiles, pour le moment du moins, à surmonter en dépit des efforts incessants entrepris, à titre d’exemple, par l’Algérie pour la mise en œuvre du processus politique de règlement de la crise en Libye. Les derniers développements de la situation dans ce pays renseignent ainsi sur cette difficile tâche à laquelle s’attelle la diplomatie algérienne. Les tensions dans le sud du pays et l’escalade qui risque d’en découler font tirer la sonnette d’alarme. «J'exhorte toutes les parties à agir avec modération et à résoudre les problèmes par le dialogue pacifique», a indiqué le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), Martin Kobler. Mais ces appels à la retenue risquent de ne pas porter dans le cas présent. «La situation va vraisemblablement s'exacerber, car les voix appelant à la guerre sont celles qui se font entendre le plus», a estimé un analyste du centre de réflexion Atlantic Council basé à Washington. Mais faut-il pour autant baisser les bras et laisser les parties libyennes livrées à elles mêmes et à cette logique guerrière qui tend à s’imposer ? Assurément en agissant de la sorte, le risque serait grand de voir ce conflit embraser toute la région et menacer par là même, durablement, sa stabilité et sa sécurité. La position de l’Algérie a toujours été claire et sans ambigüité. Alger défend et œuvre, auprès de toutes les parties libyennes, «en faveur de la solution politique, fondée sur le libre choix des Libyens à s'engager souverainement et sans ingérence extérieure, sur la voie du dialogue inclusif et de la réconciliation nationale». Mais il faudrait aussi que les autres parties prenantes au conflit agissent dans le même sens. Or, il n’est un secret pour personne que sur le dossier libyen les agendas diffèrent. Pourtant, la solution politique, faut-il s’en convaincre, «constitue l'alternative pour la résolution de la crise en Libye, à même de préserver l'unité, l'intégrité territoriale du pays, sa souveraineté nationale et sa cohésion sociale».

Nadia K.