Libye : L’escalade profitera à Daech avertit Washington

Le département d'État américain s'est dit «vivement préoccupé» par les combats entre factions libyennes dans le centre du pays, en déclarant que l’escalade en Libye allait profiter à Daech. «Nous sommes vivement préoccupés par la poursuite des combats dans le centre de la Libye, nous estimons que cela profitera à Daech et à d’autres groupes extrémistes», a déclaré John Kerby, le porte-parole du département d’État, lors d’un point de presse.

Le diplomate américain a appelé les différentes factions libyennes à faire preuve de retenue et à appuyer le Gouvernement d’union nationale (GNA) qui s'efforce, selon lui, à préserver l'unité de la Libye et à superviser la transition vers un nouveau gouvernement, tel que prévu par l’accord politique libyen. Kerby a réitéré «le ferme soutien» de Washington au gouvernement de Faiz Esseraj, en indiquant qu'il était temps pour tous les Libyens de se réengager sur la voie du dialogue en vue d’une réconciliation nationale. John Kerby a refusé de commenter les propos du maréchal Khalifa Haftar, rapportés mercredi dernier par le quotidien italien Il Corriere Della Sera, selon lesquels la Russie était prête à lever l'embargo sur les armes, imposé à la Libye. Mais il a affirmé que toute livraison d'armes au chef militaire libyen constituait une violation de l'embargo imposé en 2011 par l'ONU. «Je n'ai pas de réaction ou de commentaire particuliers à faire concernant ces propos», a-t-il dit, en relevant que les combats entre factions libyennes sont contre productifs, eu égard aux grands efforts qui doivent être déployés pour combattre le groupe terroriste autoproclamé État islamique (EI/Daech).

Selon des médias libyens, des combattants des milices de Misrata, qui ont rallié le GNA et les forces de Haftar, sont sur le qui-vive depuis une attaque perpétrée lundi contre un avion militaire transportant des officiers de Misrata se rendant à des obsèques dans le sud du pays. Plusieurs militaires ont été blessés et un civil tué dans l’attaque condamné par le GNA. Après l'attaque, les milices de Misrata ont dépêché des renforts dans la région de Joufra et celle proche de Sebha avec l'objectif, selon elles, de «sécuriser la zone». Mercredi dernier, le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), Martin Kobler, a exprimé sa préoccupation face aux risques d'escalade en Libye suite aux derniers développements survenus dans le centre du pays.

«J'exhorte toutes les parties à agir avec modération et à résoudre les problèmes par le dialogue pacifique», a déclaré Kobler dans un communiqué. Mardi, Kobler s'était dit également «alarmé» par les tensions dans le sud du pays en exhortant toutes les parties à agir avec retenue. Le représentant spécial a appelé toutes les parties à éviter tout acte ou rhétorique susceptibles d'embraser la situation.

Le chef de la Manul a souligné, a ce titre, la nécessité de redoubler d'efforts pour parvenir à des solutions permettant la mise en œuvre intégrale de l'Accord politique libyen et a exprimé son ferme soutien à la lutte contre le terrorisme en Libye. L’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, avait indiqué, mi-décembre, que «la route vers la paix en Libye était longue», en relevant que «la lenteur de la mise en œuvre de l'accord n'a pas apporté la stabilité et la sécurité au peuple libyen».