El-Aâyoun occupée : Les forces marocaines répriment "violemment" une manifestation

Les forces d'occupation marocaines ont violement intervenu contre une manifestation pacifique de la Coordination sahraouie des diplômés chômeurs, mercredi à El-Aâyoun, qui proteste contre le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par l’occupant marocain, rapporte l'agence de presse sahraouie SPS jeudi. Les participants ont scandé des slogans dénonçant l'exploitation illégale par le Maroc de la richesse du peuple sahraoui en violation flagrante du droit et des conventions internationales qui interdisent l'exploitation de la richesse des territoires non autonomes. Dimanche également, les forces marocaines ont violement intervenu contre une autre manifestation pacifique des Sahraouis qui réclament le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Les manifestants sahraouis ont scandé des slogans demandant le départ du colonisateur marocain et le respect des droits de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis qui croupissent encore dans les prisons marocaines.