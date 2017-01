Le président de la RASD en Afrique du Sud : Soutien constant de Pretoria

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a entamé hier une visite de travail en Afrique du Sud, a annoncé la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Mme Maite Nkoana-Mashabane, dans un communiqué parvenu jeudi à l'APS. «La visite de Brahim Ghali en Afrique du Sud est importante car elle intervient au moment où nous venons de célébrer le 40e anniversaire de la proclamation de la RASD», créée en 1976, et survient aussi «au moment où l'occupation illégale du Sahara occidental par le royaume du Maroc se poursuit», a indiqué Mme Nkoana-Mashabane dans son communiqué. Le séjour du président Ghali en Afrique du Sud constitue également «un signal fort de soutien inébranlable de Pretoria au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination» et a également pour objectif de «renforcer davantage et consolider les relations entre les deux pays», lit-on dans le texte. «L'Afrique du Sud maintient sa position de principe soutenant le droit des Sahraouis à l'autodétermination conformément à la charte des Nations unies et à l'acte constitutif de l'Union africaine (UA)», a ajouté la chef de la diplomatie sud-africaine, soulignant, dans le même ordre d'idées, l' «intensification de la solidarité» de Pretoria avec le Front Polisario. Mme Nkoana-Mashabane a, en outre, rappelé dans le document que l'Afrique du Sud avait décidé, en septembre 2004, de reconnaître la RASD «quand le Maroc a montré clairement son refus d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental en violation de la résolution 1495 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en 2003». Elle a, par ailleurs, exprimé la «grande préoccupation» de l'Afrique du Sud face à la persistance de la souffrance du peuple sahraoui qui lutte pour l'autodétermination. L'Afrique du Sud a fait également part de son «inquiétude» par rapport à l'absence de progrès en vue d'un règlement du conflit au Sahara occidental, conformément à la légalité internationale. L'Afrique du Sud soutient aussi l'appel lancé par l'Union africaine (UA) à l'Assemblée générale de l'ONU pour «fixer une date» pour l'organisation du référendum d'autodétermination, comme énoncé dans l'avis consultatif du 16 octobre 1975 de la Cour internationale de justice, a-t-elle ajouté. Dans ce contexte, Pretoria «continuera à soutenir les efforts de l'envoyé spécial de l'UA pour le Sahara occidental, l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, qui a examiné, l'année passée, avec de hauts responsables du Conseil de sécurité de l'ONU, les moyens de trouver une solution juste et durable garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination», a rappelé Mme Maite Nkoana-Mashabane.

«L'Afrique a une responsabilité morale et politique de contribuer à trouver des solutions aux conflits dans le continent», a indiqué la ministre, avant de souligner le «rôle majeur» que doit jouer le continent en soutien aux efforts internationaux.



Zuma : « C’est inconcevable que le Sahara occidental soit toujours colonisé par le Maroc »



Le président sud-africain Jacob Zuma a jugé inconcevable que le Sahara occidental soit toujours colonisé» par le Maroc, à l’issue de son entretien avec le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Brahim Ghali. «Nous nous engageons à poursuivre le dialogue avec la population du Sahara occidental jusqu’à ce que vous obteniez de vivre libres sur votre territoire et que vous soyez capables de déterminer votre avenir», a-t-il ajouté, cité par la présidence sud-africaine. Pour sa part, M. Ghali a souligné que «le peuple sahraoui se bat pour recouvrer la souveraineté totale de son Etat et de son territoire ».