complexe de conditionnement de dattes : Opérationnel en février

Le complexe de conditionnement et d’exportation de dattes de Ouargla entrera en service au mois de février prochain, a appris l’APS des responsables de la wilaya. Ce complexe privé, dont les travaux de réalisation ont atteint 95% d’avancement, contribuera au renforcement des capacités économiques nationales a indiqué le wali de Ouargla, Abdelkader Djellaoui, en marge d’une inspection mercredi dernier du chantier de ce projet. D’une capacité de production de 4.000 tonnes/an, cette structure industrielle permettra aux agriculteurs d’y écouler leurs récoltes de dattes et d’assurer des revenus en devises à la faveur de l’exportation de produits bio sans traitement chimique, selon les explications fournies. Le promoteur du projet, Bazine Belkacem, a, de son côté, indiqué que des contrats ont été signés au dernier trimestre de 2016 avec des opérateurs économiques étrangers (USA et Allemagne), en prévision de l’exportation de quantités de dattes de variétés diverses (Degla-Beïda, Ghers et autres), utilisées comme matières premières dans certaines industries biochimiques.

Le projet, d’un coût de 200 millions de DA et occupant une superficie de 4.800 m2, dont 3.000 m2 bâtis, au niveau de la zone d’activités de la commune de Ouargla, générera à son entrée en service 200 emplois pour la main d’œuvre ordinaire et 10 autres pour l’encadrement (ingénieurs notamment), a fait savoir M. Bazine. (APS)