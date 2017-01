Augmentation de la TVA : Les précisions de la DGI

Dans une initiative tendant à l’apaisement des appréhensions du citoyen par rapport aux mesures à caractère fiscal, contenues dans la loi de finances 2017, du moins en ce qui concerne l’augmentation de la TVA, la direction de la législation et de la réglementation fiscales de la DGI rassure, à travers un communiqué, publié dans ce sens, que la majoration de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 2%, est minime et sans impact majeur sur les prix, et par conséquent, sur le pouvoir d’achat du consommateur. Ce relèvement des taux de la TVA qui passe ainsi de 7% à 9%, pour le taux réduit, et de 17% à 19%, pour le taux normal, «reste sans impact direct sur les prix des produits et services», explique la DLRF. Sont inclus dans cette case, le pain, les semoules et couscous, les farines panifiables, le lait sous toutes les formes (conditionné en sachet ou en boite, liquide ou poudre, y compris les laits infantiles), les médicaments, le sucre, l'huile à base de soja, les fruits et légumes, à l'exclusion de ceux importés et ceux commercialisés par des redevables de la TVA, ne sont pas concernés par les augmentations. Toutefois, «ne sont pas considérés redevables de la TVA, les vendeurs d'étalage dans les marchés et les petits commerçants», précise la direction générale des impôts.

La liste comporte également les contrats d’assurances de personnes, les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels, les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés, les contrats d’assurances relatifs aux risques de calamites naturelles, les camélidés, les moissonneuses-batteuses fabriquées en Algérie, le papier destiné exclusivement à la fabrication et à l’impression du livre, la création, la production et l’édition nationale d’œuvres et de travaux sur supports numériques, la partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit-bail immobilier. Ainsi, l'ensemble des biens et services exonérés, dont les produits et services énumérés ci-dessus, ne seront pas concernés par l'augmentation des prix du fait de la taxe. Pour les produits non exonérés, l'impact sur le prix est de 2%. A titre d'exemple, un paquet de 500 grammes de pâtes alimentaires de 50,00 DA passera à 51,00 DA. Un flacon de liquide vaisselle de 120,00 DA passera à 122,40 DA, explique la DGI.

D. Akila