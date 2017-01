Hausse des denrées alimentaires : Pour le plafonnement des marges bénéficiaires

Alors que la loi de finances de 2017 est à peine adoptée, les prix des produits alimentaires et autres ont augmenté. Une situation qui indispose les citoyens, impuissants devant ce diktat imposé par certains commerçants, qu’ils soient grossistes ou détaillants.

Pour M.Hadj Tahar Boulenouar, la solution pour mettre fin à la spéculation et au désordre, est de plafonner la marge bénéficiaire de tous les intervenants de chaîne. «Il faut réfléchir à d’autres outils et mécanismes de lutte contre la spéculation et le monopole plus efficaces. Nous considérons à ce sujet qu’il est urgent de promulguer une loi qui fixe clairement les marges bénéficiaires des commerçants afin de mettre fin à ces hausses des prix», a estimé le président de l’Association nationale des commerçants et artisans, qui s’exprimait sur les ondes de la Radio nationale. Pour L’invité de la matinée de la Chaîne I, ces augmentations qui ont touché notamment les fruits et légumes, les viandes et même dans certains cas les produits subventionnés par l’Etat ne sont nullement justifiées. Pis, les hausses en question sont loin de correspondre aux augmentations «recommandées» dans la loi de finances.

«La LF de 2017 a certes introduit des taxes mais celles-ci ne sont pas aussi importantes pour justifier les grands écarts constatés entre les anciens et les nouveaux prix des produits alimentaires de large consommation», a-t-il déploré en appelant les pouvoirs publics à «revoir» la réglementation en matière de transactions économiques et commerciales pour fixer la marge bénéficiaire. «De toutes les manières, nous allons proposer au ministre du Commerce et au Premier ministre une série de suggestions et de recommandations qui comprennent 4 axes. On parlera donc du plafonnement de la marge, du système fiscal, de la lutte contre le marché informel et d’autres points que nous espérons concrétiser dans la loi de finances de 2018», a expliqué M. Hadj Tahar Boulenouar. Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans a révélé par ailleurs que son organisation va solliciter à partir de ce mois de février tous ses représentants locaux au niveau des 48 wilayas pour exiger auprès des opérateurs économiques qui composent la chaîne du commerce, notamment les producteurs les importateurs à rendre public toute augmentation des prix de leurs produits et de justifier ces éventuelles hausses.

Il a rappelé à cet effet que les augmentations des prix des denrées alimentaires sont soumises à la loi de l’offre et de la demande et dira que certains produits ne devraient pas connaitre d’augmentation dans la mesure où les prévisions de cette année tablent sur une production conséquente par rapport au 2016. «Normalement, les prix baisseront automatiquement », a-t-il soutenu en regrettant au passage l’attitude des commerçants qui, selon lui, ne baissent jamais les prix lorsque les cours internationaux sont en baisse. «Donc, la loi de l’offre et de la demande n’est pas synonyme des hausses des prix seulement. Elle doit également faire baisser les prix mais chez nous, on ne suit que la tendance haussière», a-t-il déploré non sans appeler les consommateurs à faire preuve de «modération» et d’éviter la «frénésie» dans les achats afin de faire face à la spéculation.

