Fédération nationale des jeunes entrepreneurs : Installation du bureau de wilaya d’Annaba

Le bureau de wilaya de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) a été installé à la maison de la Culture Mohamed-Boudiaf .

Il s’agit du premier bureau que vient d’inaugurer à l’échelle du territoire national cette jeune fédération qui compte ouvrir d’autres structures similaires pour couvrir l’ensemble des wilayas. La cérémonie d’installation a été rehaussée par la présence du directeur général de l’ANSEJ, M. Mourad Zemali, du président de la FNJE, du directeur de wilaya de l’emploi et du secrétaire général de la wilaya. Dans son intervention, le directeur général de l’ANSEJ a expliqué les missions de ce bureau qui consistent à organiser et à fédérer les jeunes entrepreneurs autour des objectifs à atteindre dans le cadre des microentreprises. La FNJE englobe toutes les associations qui représentent les microentreprises à l’échelle nationale.

Ayant un cachet syndical et patronal de jeunes, elle est appelée à être une force de suggestion et de proposition en direction des autorités locales. L’accompagnement et le développement de la microentreprise demeurent toujours une préoccupation majeure des pouvoirs publics qui ne ménagent pas leurs efforts pour essayer d’évoluer vers la qualité des projets choisis. Il a été programmé près de 15.000 microentreprises pour cette année pour faire face au déficit enregistré, a-t-il révélé, précisant que pas moins de 370.000 microentreprises ont vu le jour depuis la création de l’ANSEJ en vingt ans d’activités, ce qui a généré plus de 9.000.000 de postes de travail.

B. G.