M. Bouchouareb : « L’année 2017 sera celle de la sous-traitance »

M. Abdeslem Bouchareb, ministre de l’Industrie et des Mines, qui était en visite de travail et d’inspection, jeudi dernier, dans la wilaya de Sétif, s’est enquis de visu de la dynamique qui prévaut dans ce secteur stratégique et a mis en service de nouveaux projets qui attestent des avancées enregistrées au titre des programmes initiés par le Président de la République.

Dès son arrivée à Sétif, le ministre, accompagné du wali, s’est rendu dans la daïra d’Aïn El-Kebira où il a inauguré la deuxième ligne de la cimenterie du groupe Gica qui, avec une production supplémentaire de 2 millions de tonnes, qui portera les capacités annuelles de cette cimenterie à plus de 3 millions de tonnes. De nouveaux acquis qui viennent ainsi consolider les apports de la première ligne qui avait dépassé, pour la première fois de son histoire, le seuil de 1 million de tonnes durant l’année 2000 et pulvérisé sa capacité nominale en 2016, avec une production de 1.370.106 tonnes, s’engageant par là même dans la fabrication de nouveaux ciments, à l’instar du ciment pétrolier.

En inaugurant cette deuxième ligne de 37 milliards de dinars, avec un financement de 23 milliards sur le fonds national de l’investissement, le ministre ne manquera pas de souligner que le défi lancé en 2014 a été relevé et que l’Algérie entrait de plain-pied dans l’autosuffisance, avec la cimenterie d’Adrar qui produira 1,5 million de tonnes, et sera réceptionnée en avril 2017, ainsi que celle de Chlef, avec 2 millions de tonnes/an, au mois d’octobre. Une production supplémentaire de 5,5 millions de tonnes qui permettra de dégager un surplus destiné à l’exportation. Au niveau de l’entreprise nationale des appareils de mesure et de contrôle (AMC) d’El-Eulma, M. Bouchouareb prendra connaissance des évolutions qui ont marqué le parcours de cette entreprise, ces dernières années, avec la production, de 2000 à 2015, de 7.485.486 compteurs électriques, 3.684.616 compteurs de gaz et de 12.259 volucompteurs carburant. Il s’intéressera également au volet inhérent à la télé-relève et aux efforts de partenariat marqué par la naissance, en 2015, de la société SENSUS-Algérie dont les actionnaires sont l’AMC, l’ADE et le groupe américain SENSUS, leader en matière de comptage d’eau. Autant d’avancées qui apparaissent à travers un chiffre d’affaires de 6.555 mda, une valeur ajoutée de 2.700 mda et un bénéfice net de 1.000 mda, et qui sont, dira M. Bouchouareb, le fruit des programmes initiés par le Président de la République, appelant les responsables de cette entreprise à avoir davantage de vision, car dira-t-il, il n’y a pas de cloisonnement et le regroupement est une tendance universelle mondiale. Il dira que l’exportation est un axe majeur dans le programme du gouvernement quand il exhortera ces mêmes responsables à décrocher leur part sur les marchés extérieurs. Une entreprise où le ministre relèvera un niveau d’intégration satisfaisant et soulignera que «l’année 2017 sera celle de la sous-traitance».

En visitant l’unité Profiplast du groupe Chiali, faisant dans la canalisation thermoplastique, avec une gamme de 532 produits et une croissance de 29%, le ministre relèvera, avec satisfaction, l’effort accompli en matière d’exportation vers le Maroc, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et, prochainement, l’Afrique du Sud, relevant toutefois, au sujet de la matière première qui est importée d’Arabie saoudite, que dans deux ans, tous ces produits ne seront plus importés.

En parcourant les deux unités de fabrication de carreaux granito, du groupe Safcer, et du câble électrique du groupe KPLAST, où il sera attentif aux doléances des responsables de ces entreprises concernant, notamment, l’interprétation de certains textes réglementaires et l’importation qui perdure dans un domaine couvert. Le ministre appellera ces opérateurs à se «battre» et investir à l’extérieur, avant d’ajouter qu’une rencontre prochaine regroupera tous les professionnels de la céramique et du câble à l’effet de passer en revue tous ces aspects. Ce même intérêt sera consenti aux responsables de cette nouvelle unité de fabrication de pneus à raison de 2 millions d’unités par an.

Il visitera aussi l’entreprise Faderco, spécialisée dans l’hygiène corporelle, et qui compte 1.600 travailleurs répartis sur 3 sites de production, et annoncera, lors d’un point de presse, que «l’Algérie sera un pays émergent en 2019».

Investissement

« Les parcelles non exploitées seront récupérées »



La situation de l’investissement de la wilaya, avec pas moins de 9.356 dossiers déposés et 1.208 approuvés, fera réagir le ministre, qui dira aux responsables locaux de son secteur : «Vous n’êtes pas un guichet social de l’investissement, vous êtes là pour orienter, accompagner les investisseurs vers les créneaux utiles de l’économie.» Il sera sans concessions à l’endroit de ceux qui ont bénéficié de parcelles de terrain au niveau de la zone industrielle et qui n’ont pas entamé leurs projets, soulignant que des mesures importantes seront prises pour récupérer ces terrains et les donner à des investisseurs utiles. À ce titre, il convient de souligner que 24 investisseurs défaillants sont recensés à Sétif où le ministre fixera la fin du premier trimestre pour l’aménagement du parc industriel de Ouled Saber, doté d’une superficie extensible de 696 hectares, et constitue une priorité avec ceux de Jijel, Relizane et Témouchent. M. Bouchouareb mettra à profit cette visite pour s’enquérir des 15 zones d’activités et du programme de réhabilitation des deux zones industrielles de Sétif et El-Eulma.

