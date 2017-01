M. Mohamed Chaïb Draâ, conseiller au ministère de l’Éducation nationale : « Recrutement de 5.000 enseignants en mai 2017 »

Le ministère de l’Education nationale va organiser, cette année, une nouvelle opération de recrutement, d’environ 5.000 enseignants au minimum, a annoncé M. Mohamed Chaïb Draa, conseiller au ministère de l’Education nationale. « Nous sommes en train d’organiser des conférences régionales pour arrêter les besoins de chaque wilaya (en matière de recrutement, NDLR), par palier et par discipline », a indiqué ce responsable. Le conseiller au ministère de l’Education qui s’exprimait sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, à la veille de la reprise de la scolarité attendue pour le dimanche 8 janvier, a également déclaré : « Nous allons organiser vers fin avril, début mai 2017, un concours de recrutement, tout en gardant la plateforme numérique de recrutement actuelle qui est valide jusqu’à 2018 ». Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le ministère de l’Education nationale a organisé, l’an dernier, un grand concours de recrutement de plus de 28.000 enseignants, dans les trois paliers (primaire, moyen et secondaire de l'éducation nationale), lequel concours s’était déroulé dans de bonnes conditions, à travers l’ensemble du territoire. Il y a lieu de signaler, ici, que les postes budgétaires ouverts l’an dernier, étaient, repartis, selon les paliers, comme suit: 17.595 postes pour le cycle primaire, 7.497 postes pour le moyen et 2.983 postes pour le secondaire. Le secteur de l’Education nationale avait organisé également, en décembre dernier, des concours professionnels de l’Education, au profit de 25.744 enseignants. En tout et pour tout, ce sont pas moins de 25.744 enseignants qui étaient concernés le 10 décembre dernier par ces concours professionnels. Ces concours ont intéressé quatre grades dont 7.461 enseignants principaux du secondaire, 10098 du moyen et 8.185 enseignants principaux au primaire. Pour ce qui est du passage du grade d’enseignant à celui d’enseignant principal au primaire, celui-ci s’effectue de manière systématique, comme stipulé, par les dispositions de la circulaire N°2 datée du 26 août 2016. Ce qu’il faut retenir c’est que la plateforme de recrutement est actuellement valide et qu’elle le restera jusqu’à 2018. Cela dit, le concours de recrutement des enseignants devant intervenir en mai prochain viendra combler les besoins enregistrés dans un certain nombre de disciplines seulement. Evoquant la question de départ à la retraite, chiffré à quelques 41.000 concernés dans le secteur de l’Education, l’invité de la rédaction a indiqué que « sur les 41.000 beaucoup de collègues ont été remplacés, grâce à la plateforme de recrutement ». « Cela dit, pour les autres, il y aura recrutement de 5.000 enseignants, au minimum », a-t-il mis encore mis en exergue. Durant toute l’année 2016, le ministère de l'Éducation nationale a recruté quelque 64.000 enseignants. De même que ce secteur a réussi à réduire «considérablement» le nombre des enseignants contractuels, passé à 4.000, alors qu’il s’élevait, ces dernières années, à près de 40.000, comme souligné d’ailleurs par la ministre de l’Education nationale.

«Grâce à l'exploitation de la plateforme numérique de recrutement et l'autorisation exceptionnelle accordée par la Fonction publique, pour l'exploitation des listes de réserve des candidats lauréats du concours de recrutement des enseignants, nous avons pu recruter beaucoup d’enseignants», a affirmé, récemment, Mme Nouria Benghebrit. Elle s’exprimait au Conseil de la Nation, lors d’une séance plénière, et avait indiqué, également, à propos de l'encadrement administratif, « l'existence de postes ouverts à la promotion au grade de directeur d'établissement éducatif » qui s'expliquait par le nombre «réduit» de candidats ayant obtenu la moyenne exigée pour l'examen professionnel.

Soraya Guemmouri