Mme Nouria Benghebrit rassure les enseignants non-inscrits dans la promotion 2016 : « Ils seront prioritaires en 2017 »

Un système d’indicateurs et une base de données fiables seront bientôt mis en place afin de mieux maîtriser la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. «Les enseignants concernés par la promotion en 2016 et n’ayant pas été inscrits au niveau local seront programmés pour bénéficier de la promotion au poste d’enseignant principal et d’enseignant formateur en 2017.» Tels sont, en substance, les propos annoncés par la ministre de l’Éducation nationale, jeudi dernier a Alger. Dans son allocation, lors de la conférence nationale qui a regroupé les directeurs de l’éducation des wilayas et les cadres du secteur, M. Nouria Benghebrit a affirmé que ces enseignants sont programmés pour intégrer la promotion dans les grades concernés dans la formation prévue en 2017. Mme Benghebrit a expliqué que ce retard d’inscription qu’a connu la promotion de 2016 était dû à quelques dysfonctionnements liés surtout à l’inexactitude des chiffres fournis par les directions de l’éducation au niveau local : «Ces disfonctionnements sont essentiellement dus au manque de formation en matière de gestion des affaires locales, d’où la nécessité pour l’administration centrale d’assurer un accompagnement à travers des réunions périodiques», a-t-elle argumenté, tout en assurant que son secteur œuvre actuellement à élaborer un référentiel de formation à l’adresse des fonctionnaires pour éviter ce genre de dérèglements dans le futur. Dans le même contexte, elle a fait savoir que son secteur s’attelait à assurer une meilleure prise en charge des dossiers importants. La ministre a d’ailleurs annoncé qu’un système d’indicateurs et une base de données fiables seront bientôt mis en place afin de mieux maîtriser la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Concernant les résultats du concours du Certificat d’aptitude supérieur pour la promotion au grade de professeur d’école primaire, Nouria Benghebrit a précisé qu’ils seront connus cette semaine.



Les résultats du 1er trimestre 2016-2017, pas loin de ceux 2015-2016



Revenant sur les résultats du 1er trimestre, la ministre de l’Éducation nationale a affirmé que les données disponibles au ministère de l’Éducation nationale révèlent que les résultats du premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017 ne sont pas loin de ceux enregistrés durant la même période de l’année précédente. «L’inspection générale du ministère présentera, à la fin du mois en cours, les résultats du premier trimestre», a-t-elle précisé.

La ministre s’est référée aux explications des enseignants pour justifier les résultats insatisfaisants. «Les déficiences observées dans certaines matières sont justifiées par le fait que le premier trimestre est le plus long et le plus difficile pour l’élève», a-t-elle expliqué, tout en affirmant que les éventuelles lacunes toucheraient certaines matières et certains établissements seulement. «L’inspecteur est appelé à corriger les dysfonctionnements lors de l’exécution des programmes, notamment ceux qui concernent les première et deuxième années de l’enseignement primaire et la première année du moyen, et cela par la refonte pédagogique», en s’adressant aux directeurs l’éducation des wilayas et aux cadres du secteur. Mme Benghebrit a dit que cette conférence permettra de faire le point sur le taux de réalisation des activités et travaux programmés durant le 1er trimestre de cette année scolaire et de procéder à une évaluation réfléchie dans la perspective de l’entame du 2e trimestre. Sur un autre volet, Mme Benghebrit a évoqué le problème de certains fonctionnaires du secteur qui avaient été recrutés sans être titulaires d’un diplôme figurant sur la liste nationale des diplômes ouvrant droit au poste d’enseignement, estimant que la régularisation de ces dossiers nécessite un grand effort. Elle a salué les efforts consentis par la direction générale de la Fonction publique et le ministère des Finances durant le premier trimestre de l’année scolaire en cours, en vue de régulariser les dossiers de recrutement de nombre d’enseignants dont certains n’ont toujours pas reçu leurs salaires. «Les dossiers de ces enseignants se trouvent au niveau du contrôle de la Fonction publique et du ministère des Finances», a-t-elle précisé.

Sarah A. Benali Cherif

Les dossiers des fonctionnaires détruits dans les émeutes Béjaïa ont été récupérés



En marge de la conférence nationale qui a regroupé les directeurs de l’éducation des wilayas et les cadres du secteur de La ministre de l’éducation nationale, a exprimé son profond regret quant aux actes de vandalisme visant la Direction de l’Education de la wilaya de Bejaia, « M. Benghebrit a précisé que certains dossiers de fonctionnaires détruits avaient été récupérés grâce à la numérisation ». Il ya lieu de rappeler qu’une enquête a également été ouverte par la police scientifique de la wilaya afin d’identifier les auteurs d’actes de pillage et de vandalisme dans la Direction de l’éducation.

S. A. B. C.