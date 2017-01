Réseaux sociaux : Appels au calme et à la vigilance

Des appels au calme et à la vigilance ont été enregistrés avec force, dans la toile, au lendemain d’éparses actions d’incivisme suite à un mouvement de grève illégale de commerçants, en réponse à des appels «anonymes» lancés sur les réseaux sociaux. Des incidents ont émaillé le mouvement de grève illégale des commerçants mardi dernier, pour protester, selon eux, contre la hausse des prix de certains produits, dans la wilaya de Bejaia, notamment dans la daïra d’Akbou, où des jeunes non identifiés, ont incendié le siège de l’inspection locale des impôts, vandalisé une agence Sonelgaz et causé des dégâts au tribunal. Suite à ces événements, un mouvement spontané de retour au calme et à la vigilance s’est organisé sur Facebook et Tweeter, où Lounja, étudiante en journalisme, a écrit que «La Kabylie, je l’aime, je la protège», ajoutant : «ne détruisons pas ce qu’ensemble nous avons bâti». De son côté, Rose Maria Kabyle a écrit «non à la violence, demande tes droits sans casser, la violence ne conduit qu’au chaos», ajoutant plus loin qu’une «nouvelle tentative de déstabilisation a été déjouée grâce à la vigilance des citoyens».

Pour sa part, Mohamed Zerouat, enseignant au lycée, a appelé au calme en soutenant que «rien ne justifiait la violence, même pour arracher les droits les plus élémentaires». L’internaute Abdenour Dehim, a pour sa part, publié une carte de l’Algérie, frappée des couleurs du drapeau national et où l’on pouvait lire : «Prenez soin de l’Algérie, c’est un legs inestimable des valeureux martyrs». Le parti du Front des forces socialistes (FFS), via son bureau à Bejaia, a appelé la population « particulièrement les jeunes de notre wilaya à la vigilance pour déjouer la manœuvre des apprentis sorciers». La responsable de l’Union pour le changement et le progrès, Zoubida Assoul, a relevé également que c’était «du droit de tout Algérien de s’opposer aux différentes politiques menées, mais pas en recourant au saccage des biens publics, notamment, car, en dernier ressort, c’est le seul perdant». De son côté, Djamel Benabdeslam, responsable du parti du Front de l’Algérie nouvelle, a indiqué que «celui qui croit que ce qui s’est passé était pour protester contre la loi de finances 2017 se trompe lourdement, (mobilisons-nous) pour faire avorter les velléités de la discorde et les plans machiavéliques». Par ailleurs, sur le réseau social Tweeter, un achtag «unissons-nous contre la violence» a été tweeté par plus de 5.000 personnes, pour appeler au calme et dénoncer la manipulation et la désinformation, notamment celle de certains médias étrangers. En outre, un appel a été lancé sur ces réseaux sociaux afin de hisser, le 7 janvier prochain, les drapeaux nationaux sur les balcons de tous les foyers algériens.



La presse souligne le soulagement des populations



Les titres de la presse nationale sont revenus dans leur édition de jeudi sur les troubles ayant marqué notamment la wilaya de Bejaia, relevant la satisfaction et le soulagement des populations suite au retour au calme et la reprise de l’activité suite aux appels à la sagesse et à la suspension de la grève lancés par des acteurs politiques et la société civile pour le rétablissement de l’ordre.

Liberté écrit que «la wilaya de Bejaia a retrouvé le calme au grand soulagement de la majorité des Bougiotes et du reste des Algériens qui, non seulement n’arrivent pas à s’expliquer le pourquoi de ce déchaînement, mais aussi et surtout s’interrogent sur qui a joué le tisonnier pour qu’un baisser de rideau se transforme vite en émeutes et à quelle fin». Pour sa part, La Tribune relève qu’il «y a immanquablement des enseignements à tirer des émeutes de Bejaia pas si spontané que ça». Le Soir d’Algérie écrit que «les violentes émeutes ont cessé à Bejaia à la faveur de l’implication de nombre d’acteurs politiques et associatifs locaux qui ont appelé au calme et à une protestation pacifique». Le quotidien El Khabar souligne, quant à lui, que «des zones d’ombre entourent les événements enregistrés ces derniers jours dans certaines wilayas du Centre du pays, notamment dans la ville de Bejaia». Dans un autre article titré «La grève ne doit pas être un motif de dérapage», la parution reprend les appels au calme émanant des partis politiques dont le FFS, PLJ, MSP qui ont plaidé pour des manifestations pacifiques et sans atteintes à l’ordre public. Echourouk El Youmi a également repris les déclarations et communiqués de formations politiques qui ont appelé à «éviter tout recours à la violence», évoquant le propos du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, qui a affirmé, dans le sillage des ces événements, que «les parties qui veulent déstabiliser l’Algérie n’arriveront pas à leurs fins».



Rôle déterminant de la société civile



La société civile, le mouvement citoyen et des personnalités locales ont été d’un apport déterminant dans l’apaisement et le retour du calme dans les régions centre qui ont connu des actes d’incivisme ces derniers jours, ont indiqué jeudi de nombreux citoyens, établis dans ces wilayas. Répondant à des appels anonymes lancés sur les réseaux sociaux, des commerçants activant dans certaines wilayas du Centre comme Bouira, Bejaia ou Boumerdès, ont engagé lundi dernier une grève illégale, très peu suivie, pour protester, selon leurs dires, contre «une hausse des prix de certains produits».

Ce mouvement de débrayage dont les réelles motivations restent jusque-là inconnues, de l’avis même de nombreux commerçants, a ouvert la voie à des actions éparses de vandalisme. Les conséquences auraient pu être désastreuses n’étaient la vigilance des citoyens et les efforts louables de la société civile, des imams et des notables locaux. Dans la wilaya de Bouira, les militants de la société civile des villes de M’Chedallah, Saharidj, Chorfa et El-Adjiba ont œuvré à sensibiliser les citoyens sur l’importance de préserver l’acquis que constituent la paix et le développement, dont jouissent leur région et le reste du pays. Dans la ville de Saharidj (est), des notables et des intellectuels sont parvenus à «désamorcer» la situation tendue de ces derniers jours, qui a vu de jeunes manifestants commettre des actes de vandalisme. «Les commerçants ont fermé leurs boutiques. Ils sont libres. Mais qu’ils sachent que c’est le citoyen qui est pénalisé», a indiqué Djamel Menhoudj, un intellectuel de Saharidj, qui a dénoncé les actes de sabotage que sa région a connus. Sadek Merzouk, un ancien moudjahid est, lui aussi, intervenu mercredi soir pour apaiser les esprits et mettre en garde contre les appels «incendiaires» lancés sur les réseaux sociaux.

«Ces appels anonymes sont lancés par ceux qui jalousent l’Algérie pour la paix et la stabilité dont elle jouit dans un environnement régional et international chaotique», a-t-il affirmé.

A Boumerdes, la conjugaison des efforts des citoyennes a permis un retour à la normale. C’est grâce au rôle notamment des associations comme l’Union nationale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) le calme est revenu après trois jours de grève illégale. «Nous avions fermé nos magasins par crainte des actes de violence et non pas pour répondre à l’appel à la grève, dont nous ignorons les sources», a confié Hamid, un des commerçants affiliés à l’UGCAA. Le même travail de proximité a été réalisé par le mouvement associatif dans la wilaya de Bejaia qui a également enregistré des actes de violence menés par des «casseurs». L’implication de la société civile pour contenir les débordements urbains, a été déterminante, selon un avis quasi général.