Algérie-Libye : M. Bensalah s’entretient avec le président du Haut Conseil d’Etat

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s’est entretenu, jeudi à Alger, avec le président du Haut Conseil d’Etat de Libye, Abderrahmane Swihli, sur «les développements en Libye dans le cadre de la démarche politique pour le règlement de la crise que traverse ce pays».

Lors de cet entretien auquel a assisté le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etat arabes, Abdelkader Messahel, les deux parties ont évoqué, en outre, «les efforts déployés aux niveaux régional et international pour encourager et élargir le dialogue inter-libyen et réaliser la réconciliation nationale en vue d’accélérer l’entrée en vigueur de l’accord politique signé entre les parties libyennes, sous l’égide des Nations unies, le 17 septembre 2015», a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. M. Bensalah a rappelé, dans ce contexte, «les efforts que l’Algérie, en tant que pays voisin et frère, n’a de cesse consentis pour le rapprochement des positions des parties libyennes concernées dans le cadre d’un règlement politique à la crise que connaît ce pays, convaincue que la solution politique est la seule alternative pour l’instauration d’une paix durable garantissant l’intégrité territoriale de la Libye à travers un dialogue global inclusif loin de toute ingérence étrangère». De son côté, M. Swihli a exprimé sa «profonde reconnaissance à l’Algérie et au Président Abdelaziz Bouteflika pour les efforts consentis en vue d’encourager le dialogue entre les parties libyennes et parvenir à une solution durable à la crise interne». Le président du Haut Conseil d’Etat de Libye s’est dit disposé à l’approfondissement de la coopération et l’échange entre l’institution qu’il préside et le Conseil de la nation dans tous les domaines de leur compétence, soulignant «l’intérêt qu’il accorde à l’expérience algérienne en matière de réconciliation nationale et de gestion des phases de transition».