Algérie-Ghana : M. Sellal reçoit l’envoyé spécial du président de la République

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu à Alger, James Victor Gbeho, envoyé spécial du président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, auprès du président de la République Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre. «Lors de cette audience, les questions liées à la situation en Afrique, le fonctionnement des institutions africaines ont été abordées, et ce, à la veille de la tenue du 28e sommet de l’Union africaine», précise la même source, ajoutant que cette audience a également «permis de faire un tour d’horizon sur les questions d’intérêt commun et notamment la situation dans la sous-région». L’entretien s’est déroulé en présence du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.



Entretien avec M. Lamamra



Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, s’est entretenu avec M. James Victor Gbeho. Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’entretien, M. Gbeho a indiqué que «les discussions ont porté sur les questions relatives à l’Union africaine (UA), dont la demande de son pays à l’Algérie de soutenir sa candidature au sein des instances de l’organisation panafricaine, lors du prochain sommet prévu à Addis Abeba». Qualifiant de «fructueuses» ses discussions avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et M. Lamamra, M. Gbeho a relevé la qualité des «relations historiques» qui lient les deux pays, ainsi que leur convergence de vues sur nombre de questions, «guidées par les mêmes valeurs», a-t-il dit. M. Gbeho a plaidé, à cet égard, à ce que la concertation et la coopération soient consolidées davantage, au-delà du plan bilatéral, en continuant de jouer un rôle de leadership au plan africain.