Membres de la Haute instance de surveillance des élections : COMPéTENCE, REPRéSENTATIVITé INDéPENDANCE

La signature, jeudi, par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika des décrets portant nomination des membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), intervient en prévision des échéances électorales prévues en 2017.

"Il s'agit d'une part, d'un décret portant nomination de 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la Magistrature pour siéger au sein de cette Haute instance", selon un communiqué de la présidence de la République. "Il s'agit d'autre part, d'un décret portant nomination de 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile, conformément aux dispositions de la Loi organique n°16-11 du 25 août 2016, relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections", note la même source. Les compétences indépendantes qui composent cette instance ont été proposées par un "Comité ad hoc, institué par ladite loi, et présidé par le président du Conseil national économique et social". Selon le communiqué de la Présidence de la République, "ce Comité a accompli sa mission en tenant compte de la représentation de la société civile à travers l'ensemble des wilayas ainsi que de la communauté nationale à l'étranger". En outre, l'ensemble des compétences indépendantes sélectionnées, est-il précisé dans le communiqué, "ne sont ni des élus, ni des membres de partis politiques, ni des titulaires de fonctions supérieures de l'Etat". La nomination des membres la Haute instance fait aussi suite à la désignation par le chef de l'Etat, après consultations des partis politiques agréés, de M. Abdelwahab Derbal, à la tête de cette instance.



Un juriste à la tête de la Haute instance



M. Derbal a été nommé par le Président de la République, le mois de novembre 2016 à la tête de cette Haute instance, après des consultations menées par la présidence de la République avec l'ensemble des partis politiques.

Sa nomination est intervenue suite à une consultation menée, sur instruction du chef de l'Etat, par le cabinet de la présidence, avec l'ensemble des partis politiques agréés, qui sont au nombre de 70, au sujet de la proposition de M. Derbal pour la présidence de cette instance.

Juriste de formation, M. Derbal a, notamment, été élu à l'Assemblée populaire nationale en 1997 au titre du parti Nahda, puis a exercé successivement les fonctions de ministre chargé des relations avec le Parlement et de Conseiller à la présidence de la République, avant de diriger le Bureau de la ligue arabe auprès de l'Union européenne à Bruxelles. M. Derbal a, également, été ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite.

La Haute instance de surveillance des élections, qui a été créée conformément à l'article 194 de la Constitution, "veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin". (APS)

M. Abdelwahab Derbal, président de la HIISE :

« Bientôt une réunion d’installation pour l’adoption du règlement intérieur »

Les deux décrets présidentiels portant nomination de ses membres étant signés par le chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) tiendra dans les prochains jours sa première réunion d’installation à Alger. Contacté, le président de la HIISE, M. Abdelwahab Derbal, nommé par le président la République à la suite d’un large processus de consultations avec l’ensemble de la classe politique, a dévoilé, hier à El Moudjahid, les thèmes qui seront retenus à l’ordre du jour de cette réunion. «Nous avons tout un travail à accomplir dès cette première réunion», soutient M. Derbal, pour mettre en évidence toute l’importance de cette première réunion en guise de premier contact entre lui-même, en tant que président de la HIISE, et les 410 membres que compte cette structure.

«Nous allons d’abord procéder à la mise en place du règlement intérieur de la Haute instance dont les grandes lignes seront inspirées des dispositions constitutionnelles et de la loi organique relative à sa création», affirme M. Derbal. Et d’enchaîner: «Il est aussi question de définir avec précision la mission de chacun des membres de la HIISE et de s’atteler à établir un plan d’action pour que la Haute instance soit représentée à travers ses délégués de l’ensemble des wilayas. » Abdelwahab Derbal assure en outre que ces deux thèmes essentiels qui seront donc mieux développés lors de la première réunion d’installation de la HIISE ont fait l’objet de préparatifs qui sont déjà à un niveau avancé. Il n’ira pas toutefois jusqu'à nous faire part de la date exacte de la tenue de ce premier rendez-vous, se contentant tout juste d’affirmer que «cette réunion aura lieu dans les prochains jours». En tout état de cause, la même structure, synonyme d’une avancée très remarquable dans la promotion des mœurs démocratiques en Algérie, instaurée par le président de la République dans le cadre de la révision constitutionnelle, «sera opérationnelle au lendemain de la convocation du corps électoral pour les prochaines législatives». La loi organique du 25 août dernier relative au régime électoral stipule clairement que le corps électoral est convoqué par voie de décret présidentiel trois mois avant la date fixée pour la tenue des élections. La même loi, publiée dans le numéro 50 du Journal officiel, souligne l’obligation pour la HIISE d’établir son règlement intérieur qui fera l’objet, lui aussi d’une publication dans le Journal officiel.



Les attributions de la HIISE



Il est fait état en outre dans la même loi organique, parue dans le numéro 50 du Journal officiel, des attributions de la HIISE avant, pendant et après le scrutin. Ainsi, avant le scrutin, la Haute instance indépendante de surveillance des élections aura à s’assurer, entre autres, de la neutralité des agents chargés des opérations électorales et de la non-utilisation des biens et des moyens de l’Etat au profit d’un parti politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats, de la conformité des procédures de révision des listes électorales par l’administration aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, de la conformité des listes électorales mises à disposition vis-à-vis de la loi organique relative au régime électoral et notamment de la répartition des structures désignées par l’administration pour accueillir les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites et lieux d’affichage des listes de candidats, conformément aux dispositions qu’elle a fixées.

Pendant le scrutin, la HIISE a pour mission de veiller à la mise en œuvre des dispositions permettant aux représentants des candidats dûment habilités à exercer leur droit d’assister aux opérations de vote, durant toutes leurs étapes, au niveau des centres et bureaux de vote, ainsi qu’au niveau des bureaux itinérants, de l’affichage de la liste des membres titulaires et suppléants du bureau de vote concerné, le jour du scrutin, du respect de l’ordre de classement des bulletins de vote adopté au niveau des bureaux de vote, de la disponibilité, en nombre suffisant, des bulletins de vote, des matériels et documents électoraux nécessaires, notamment les urnes transparentes et les isoloirs, de la conformité de l’opération de vote avec les dispositions législatives en vigueur et, enfin, du respect des horaires légaux d’ouverture et de clôture du vote.

Après le scrutin, la HIISE a pour mission de s’assurer du respect des procédures de dépouillement, de recensement, de centralisation et de conservation des bulletins de vote exprimés, du respect des dispositions légales permettant aux représentants des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants de consigner leurs réclamations sur les procès-verbaux de dépouillement, de la remise des copies certifiées conformes à l’original, des différents procès-verbaux aux représentants des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants. Sur un autre volet, le conseil de la HIISE est chargé de l’adoption du rapport final d’évaluation des opérations électorales, qui lui est soumis par son comité permanent composé de magistrats et de 5 compétences nationales représentant la société civile. Une fois adopté, le rapport sera soumis à l’appréciation du président de la République.

Karim Aoudia