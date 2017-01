Eclairage : Grève ou pillage ?

La grève des commerçants à travers certaines wilayas du pays semble avoir un autre objectif que celui tracé. Bien qu’aucune organisation syndicale de commerçants n’ait appelé à cette grève, qui pénalise plus le consommateur, les commerçants ont néanmoins baissé rideau sans pour autant accorder leurs violons. Observer une grève semble tout à fait logique ; elle est considérée comme un droit constitutionnel lorsqu’elle se situe dans un cadre organisé et légal. Mais traduire une action de protestation à travers une grève par des actes de vandalisme et de pillage démontre que c’est de la provocation et de la manipulation. Ce qui s’est passé lundi à Bejaïa, où une grève de commerçants qui devait être pacifique s’est transformée en scènes d’émeutes entre manifestants et policiers et en actes de pillage et de saccage de biens publics et privés, est une chose inacceptable et anti-démocratique. Que l’on revendique un droit, c’est légitime, mais en parallèle chaque citoyen a des devoirs envers l’Etat, la société et lui-même. La liberté de l’individu s’arrête au respect d’autrui. Comment justifier un acte irresponsable face au saccage des édifices publics non concernés par cette grève. Comment qualifier l’acte de faire évacuer des voyageurs d’un bus et y mettre le feu ? Et celui de fauteurs de troubles qui investissent l’espace commercial d’une entreprise pour voler la totalité de ses produits ? Ce sont des actes qui nuisent à la tranquillité et à la stabilité d’une wilaya réputée pour son hospitalité, son histoire riche et le respect mutuel de ses habitants. Comment certains individus irresponsables trouvent encore le moyen de pénaliser une wilaya qui accuse un grand retard dans son développement par leurs actes de sabotage avec des coupures de routes, des revendications illégitimes, des oppositions sur tous les projets lancés. Certes, certains partis politiques qui ne possèdent aucune base militante, ni projet de développement, ni la volonté de proposer une vision nouvelle de développement local et qui gesticulent à l’approche des élections, doivent assumer pleinement leur rôle. Que chaque élu, chaque association, fasse la différence entre revendication et manipulation. Les choses sont claires et chacun doit assumer son rôle face aux populations de cette wilaya qui aspirent à un cadre de vie meilleur et à un développement harmonieux et ambitieux.

M. Laouer