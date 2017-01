Le calme est revenu dans les wilayas du Centre : Maturité citoyenne

Le calme est revenu hier dans les wilayas du centre ayant enregistré, ces derniers jours, des actions d'incivisme suite à un mouvement de grève illégale de commerçants pour protester, selon eux, contre la hausse des prix de certains produits en réponse à des appels «anonymes» lancés sur les réseaux sociaux, a-t-on constaté.

La vie a repris son cours normal dans la wilaya de Bouira où les commerces ont tous rouvert, depuis les premières heures de la matinée, à l'exception de rares récalcitrants, décidés de poursuivre une grève très faiblement suivie localement. «Nous avons rouvert nos commerces après une grève de trois jours. J'espère que l'Etat nous a entendus (...)», a confié à l'APS un commerçant de la ville de Bouira. Mohamed, un autre commerçant établi au centre-ville de Bouira, s'est quant à lui interrogé sur les «motivations» de cette grève qui a, selon lui, ouvert la voie à des «dérapages».

Des actions d'apaisement ont été menées par la société civile, notamment les imams et les notables locaux, qui ont appelé les jeunes à la retenue et à la sagesse. La situation s'est rétablie également dans les autres villes de la wilaya de Bouira qui avaient connu un suivi mitigé de l'appel à la grève, à l'instar de M'Chedallah, Haizer, Chorfa, Ahnif, Bechloul et d'El-Asnam. La sérénité est, par ailleurs, revenue dans la ville de Bejaia où la plupart des magasins ont rouvert. Le brouhaha des marchés hebdomadaires et les longues files de véhicules et de transports publics qui longent les artères de la ville, renseignent sur un retour à la normale, a-t-on observé. La mobilisation de la société civile, des élus et des sages de la région et leur appel à la raison, ont donné leurs fruits. A Akbou comme dans d'autres localités de Bejaïa, la Coordination locale de l’Union générale des commerçants algériens (UGCA) a appelé ses adhérents à la reprise, après une concertation avec les membres de la société civile, qui ont exigé d’elle plus d’implication et de responsabilité pour ramener le calme. La reprise de l'activité commerciale a aussi été constatée dans les villes et communes de la wilaya de Boumerdès. Les commerçants ont décidé ainsi de rompre un débrayage ayant duré trois jours pour «barrer la route à la violence», a indiqué Omar, un jeune vendeur de vêtements pour femmes. La directrice du commerce de la wilaya de Boumerdès, Samia Ababsa, a affirmé dans une déclaration à l'APS que la grande majorité des commerces de la wilaya ont rouvert hier leurs portes et repris leur activité normale.



«Les institutions de la République guettent toute atteinte aux biens»

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a affirmé que tous ceux qui tentent de porter atteinte aux biens publics et privés trouveront face à eux les institutions de la République. Il a précisé que l’Etat algérien avec ses institutions, ses lois et sa justice, est mobilisé pour préserver les biens publics et privés.

Il a souligné également que s'affirmer par le recours à la violence et la fermeture des commerces est un acte d'incivisme. «L'Etat algérien puise sa force aussi dans la maturité de ses citoyens et leur compréhension de la nécessaire préservation des acquis», a-t-il ajouté. Il a rappelé que «l'Etat algérien, et sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est le premier à se soucier du pouvoir d'achat des citoyens», réfutant l'idée d'une remise en cause des acquis sociaux dans la loi de finances 2017. « L'Etat a consacré, au titre de la loi de finances 2017, plus de 10 milliards de dollars au maintien du subventionnement au profit des citoyens», a affirmé M. Bedoui, ajoutant que «le gouvernement algérien, sur instructions du président de la République, ne renoncera pas à la prise en charge des besoins sociaux des citoyens, notamment en matière d'éducation, de logement et de santé.» Le ministre a précisé que

«l'Etat algérien, avec ses institutions, ses lois et sa justice, est mobilisé pour préserver les biens publics et privés.»

M. Noureddine Bedoui a assuré que la sécurité et la stabilité sont la pierre angulaire et la soupape de sécurité pour tous les projets de développement destinés à l’amélioration du niveau de vie des citoyens. Il a considéré que la paix et la stabilité dont jouissent les Algériens aujourd’hui étaient, dans un passé très proche, un rêve pour tous et prenaient le pas sur toutes les autres préoccupations y compris même les questions des droits et devoirs.

M. Bedoui a mis en garde contre des parties à l’intérieur et à l’extérieur du pays qui voudraient frapper la stabilité du pays, semer le doute parmi les Algériens et jauger le taux de leur attachement à la patrie, à ses valeurs et à ses constantes. Ces parties, a-t-il affirmé, «n’ont pas atteint et n’atteindront jamais leurs objectifs et elles se leurrent».

«Grâce à ses fils défenseurs de la patrie dans les divers corps de sécurité, à leur tête l’Armée nationale populaire, et grâce à la conscience de ses citoyens, l’Algérie défendra avec résolution et de toutes ses forces tous ses acquis en matière de sécurité, de stabilité et de réconciliation nationale», a-t-il affirmé. Le ministre a également estimé que la conjoncture actuelle est «délicate» et exige le resserrement des rangs pour affronter les défis et surmonter les facteurs de divergence. Il a également considéré qu’au lieu d’inciter à la destruction de ce qui a été bâti, il aurait mieux valu mobiliser toutes les volontés sincères pour réaliser un autre bond en avant sur la voie de l’édification du pays au-delà des dissemblances politiques et idéologiques. APS

----------------//////////////////

Le FFS appelle à la vigilance

Le Front des forces socialistes a appelé hier la population de Béjaïa, particulièrement les jeunes, à la «vigilance» pour «déjouer les manœuvres des apprentis sorciers», exprimant son «inquiétude» de voir la situation dans cette wilaya «dégénérer» à la suite d'un appel anonyme à une grève des commerçants.

Dans un communiqué de sa Fédération de Béjaïa, le FFS a affirmé suivre «avec beaucoup d'attention» l'évolution de cette situation ‘‘porteuse de risques’’ (...)», ainsi que «les tentatives de faire basculer la wilaya dans la violence». Affirmant «avoir toujours milité pour le droit de grève et de manifestation pacifique pour exprimer les doléances légitimes de la population», le FFS appelle les Algériens à «se mobiliser et à s'organiser pacifiquement pour revendiquer leurs droits, tout en faisant preuve de lucidité, d'esprit de discernement et de rejet de la violence».

Un mouvement de grève illégal a touché lundi partiellement l’activité commerciale dans trois wilayas du centre du pays où des commerçants ont baissé rideau pour protester, selon eux, contre la hausse des prix de certains produits, en réponse à des appels «anonymes» lancés sur les réseaux sociaux. APS

------------////////////////////

BÉJAÏA

Le commerce reprend

Hier, les commerçants ont repris leurs activités et le calme a été restauré à Béjaïa et ses localités, après une nuit encore mouvementée où un groupuscule de casseurs s’est attaqué à la maison de la culture et au siège de la direction de l’éducation, causant des escarmouches avec les policiers qui ont usé de bombes lacrymogènes pour les disperser. Le calme s’est installé hier, et les policiers sont restés vigilants face aux attroupements de certains casseurs qui ont voulu occuper le terrain au niveau du carrefour d’Amriou. Bien que la grève n’ait pas été suivie totalement, puisque les magasins de la haute ville n’ont pas baissé rideau, les citoyens ont fermement condamné les actes de saccage des édifices publics et des véhicules et le pillage des magasins. Beaucoup de commerçants ont également dénoncé les pressions exercées à leur encontre par des fauteurs de troubles qui ont voulu déstabiliser la wilaya, et se désolidarisent de cette grève qui n’a aucune raison d’être. À Akbou, Sidi Aïch Souk El-Tenine, le calme est revenu, après deux jours d’émeutes où plusieurs édifices publics ont été saccagés et des routes coupées à la circulation. Certes, grâce à la vigilance et à la mobilisation des populations et à l’intervention des services de sécurité, les manifestants, ont vu leur plan diabolique échouer, et la wilaya a repris son calme. Devant cet état de faits, la vigilance des citoyens est plus que nécessaire pour barrer la route aux perturbateurs, venus de différents horizons, et qui veulent semer le trouble à Béjaïa et ternir son image. Une chose est sûre, ce qui s’est passé à Béjaïa n’est pas l’œuvre de ses populations, mais des dépassements intolérables et inacceptables de groupes de casseurs de tout bord qui obéissent à des desseins inavoués.

L’État a consacré d’énormes efforts pour le développement de la wilaya, des projets structurants sont en cours de réalisation dans plusieurs secteurs. Les localités de la wilaya connaissent de grands chantiers. Les populations ne doivent plus céder à l’intox et aux rumeurs, et le train du développement local est sur la bonne voie.

M. L.