Assassinat d’Ali Tounsi : Le procès d’Oultache programmé le 26 février

Après plusieurs reports, le procès de l’assassin présumé de l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi, est programmé le 26 février au tribunal criminel d’Alger, a-t-on appris auprès de sources proches du dossier. Chouaib Oultache, puisque c’est de lui qu’il s’agit, devra, en effet, répondre aux chefs d’inculpation d’homicide volontaire et détention d’armes à feu et de munitions. L’ancien chef de l’unité aérienne de la DGSN attend, pour rappel, son jugement depuis 7 ans, soit au lendemain de l’assassinat qui a eu lieu le 25 février 2010, dans le bureau même du défunt, à quelques minutes de la tenue d’une réunion interne aves ses cadres. Ancien colonel de l’Armée de l’air, le mis en cause était pourtant considéré comme étant proche de la victime et son homme de confiance, à telle enseigne qu’il lui a confié les rênes de l’unité aérienne de la DGSN, nouvellement créée. Selon l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, l’acte de l’auteur présumé était «isolé» et l’enquête des services de sécurité a démontré que le meurtre était la conséquence d’une altercation entre les deux hommes. Oultache aurait à ce moment fait irruption dans le bureau de la victime et exigé le report de la réunion prévue ce jour là, prétextant «le manque de temps pour ses collaborateurs pour achever leur travail». Suite au refus de Tounsi, le ton est monté et les choses ont dégénéré pour aboutir à l’irréparable, notamment après que le DGSN ait reproché à son cadre sa gestion du marché de la télésurveillance et des télécommunications. Au passage, et toujours selon la version officielle, le meurtrier présumé a blessé à coups de crosse le chef de sûreté de wilaya d’Alger à cette époque, après que ce dernier soit entré dans le bureau avant qu’il ne soit blessé par des policiers qui sont intervenus après le drame.

Il convient de rappeler, par ailleurs, que Chouaib Oultache avait déjà comparu devant la justice pour une autre affaire. Il a été condamné en appel, en juin 20105, par le tribunal correctionnel près la cour de Boumerdès à une peine de 3 ans de prison contre 5 ans prononcés en première instance dans le cadre de l’affaire ABM-DGSN. L’ex-chef de l’unité aérienne de la DGSN était poursuivi pour passation de marchés en violation de la loi, dilapidation de biens, abus de pouvoir et utilisation abusive de la fonction. Le tribunal avait estimé que le prévenu avait exercé son influence sur la commission technique des offres de la DGSN où il siégeait en tant que président pour choisir la société privée ABM (Algerian Business Multimedia), spécialisée dans les équipements informatiques, dans laquelle son gendre, Toufik S. était actionnaire minoritaire et DG-adjoint. Ce dernier ainsi que le PDG, Mohamed B. avaient écopé de deux ans de prison chacun.

S. A. M.