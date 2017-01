Accidents de la route : 29 morts et 1.185 blessés en une semaine

29 personnes sont décédées et 1.185 autres ont été blessées dans 1.017 accidents de la circulation routière survenus du 25 au 31 décembre à travers le territoire national, selon un bilan hebdomadaire établi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou avec 2 personnes décédées et 49 autres blessées suite à 46 accidents de la route.

Les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 917 interventions pour l'extinction de 542 incendies divers.