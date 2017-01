Système national de métrologie : Protection du consommateur

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a présenté, hier à l’APN, le projet de loi relative au système national de métrologie. C’est lors d’une séance plénière présidée par M. Larbi Ould Khelifa président de l’APN, en présence de Mme Ghania Eddalia, que M. Bouchouareb, a précisé que ce projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre des réformes économiques, a pour objectif de consolider la souveraineté nationale, développer l’économie et augmenter les niveaux de la compétitivité industrielle.

Le ministre a précisé que ce projet qui s’inscrit dans le cadre du processus de réformes initié par le gouvernement dans le secteur économique, a été dicté par les donnes économiques locales et internationales.

L’objectif de cette loi est la création d’un cadre unifié pour la mise en place du système national de métrologie réel d’un niveau international et qui comprend les domaines de la métrologie industrielle et la métrologie de base actualisées. Selon le ministre, notre pays a besoin d’un système de métrologie mieux adapté et des infrastructures de base solides, garantissant la transparence des échanges commerciaux au niveau local régional et international, tout en préservant «les intérêts de notre économie nationale et la santé des consommateurs».

Le ministre assure également que ce nouveau projet de loi permettra aux opérateurs économiques « de s’inscrire sur la voie de la qualité selon les normes requises au plan international, et mieux se replacer sur le marché mondial. M. Bouchouareb a surtout, plaidé pour la réduction du manque à gagner constaté en matière de développement du système national de métrologie, qui est l’un des principaux objectifs gagés à travers ce projet de loi. Ailleurs, dans d’autres pays, le système en question assure une contribution efficiente dans les domaines, de la santé, l’environnement et même en termes de sécurité publique, a-t-il fait savoir.

Suite aux préoccupations soulevées par les députés, M. Bouchouareb, tout en se montrant exubérant dans ses réponses, a argué que le projet loi obéit d’abord à dynamiser la compétitivité économique en se tournant vers un meilleur développement de l’entreprise. En d’autres termes, ce nouveau texte proposé à l’adoption s’inscrit en droite ligne avec l’objectif global préconisé par les pouvoirs publics, axé sur la diversification de l’économie.

L’autre but visé se rapporte, explique M. Bouchouareb, à l’idée de consacrer une souveraineté dans ce domaine, «à travers le recours à nos propres critères adaptés à notre environnement tout en mobilisant les compétences nationales expertes dans ce domaine.

Au sujet de la multiplication des acteurs et instances constituant ce système national de métrologie, ce qui soulève le risque de chevauchement des prérogatives comme rappelé par l’un des députés, M. Bouchouareb a fait valoir l’importance de la complémentarité qui est requise dans le fonctionnement de ce mécanisme.

«La complémentarité est fondamentale pour la métrologie, et sa consécration nécessite la conjugaison des efforts de toutes les compétences nationales activant dans ce domaine», appuie-t-il. Et d’ajouter «la multiplication des intervenants atteste de l’importance que revêt cette loi qui s’attend à une meilleure mobilisation de l’ensemble des institutions et organismes concernés, et défini le rôle et le champ d’action de chaque partie impliquée».

Il est attendu en outre de ce projet de loi, d’améliorer les recouvrements parafiscaux qui demeurent en deçà des attentes, en renforçant les moyens de contrôle», a-t-il encore expliqué. Au chapitre traitant des sanctions prévues dans ce texte, le ministre a précisé que celles-ci visent surtout à réprimer toutes pratiques frauduleuses en la matière. C’est dans cette optique que le nouveau projet de loi favorise dans son contenu l’option de diminuer autant que faire se peut du recours à la détention en accentuant, en revanche, le montant des amendes forfaitaires. Aussi, le volet relatif à la protection du consommateur a connu des améliorations sensibles en définissant les moyens de contrôle.



Qu'est-ce que la métrologie ?



La métrologie permet une évaluation rigoureuse de la conformité des produits aux normes, garantit la loyauté des transactions, veille à la qualité des produits et des services et augmente, par conséquent, le niveau de protection du consommateur et de l'économie nationale. On distingue trois types de métrologie : légale, fondamentale et industrielle.

La métrologie légale englobe l'ensemble des règles imposées par l'Etat concernant le système d'unités, la production ou l'utilisation d'instruments de mesures.

La métrologie fondamentale (scientifique) contient les applications de la métrologie au plus haut niveau (étalons primaires, recherche...), alors que la métrologie industrielle repose sur des applications nécessaires à l'industrie notamment des raccordements aux étalons nationaux.

Le système national de métrologie en vigueur repose sur plusieurs textes législatifs notamment la loi 90-18 relative au système national légal de métrologie, qui fixe les règles générales concourantes à la protection du citoyen et de l'économie nationale.

Mais l'une des lacunes de ce système est qu'il ne distingue pas les différentes branches de la métrologie (fondamentale, industrielle et légale) et n'assure pas, en conséquence, sa cohérence.

Dans ce cadre, le projet de loi intervient pour éliminer les confusions qui existent dans le texte en vigueur en définissant clairement les branches et en les mettant en cohérence à tous les niveaux, selon des responsables du ministère de l'Industrie et des Mines.

Il vise aussi à combler certaines insuffisances notamment en ce qui concerne la métrologie industrielle qui souffre de carences en termes de prise en charge réglementaire.

En fait, le projet de loi devrait permettre la modernisation du dispositif national de métrologie, "outil important d'une économie régulée de concurrence".

A cet effet, le texte propose "la mise en place des méthodes, instruments et équipements de mesurage unifiés et conformes au système international de métrologie, de sorte à garantir également leur validation à l'étranger, au bénéfice des produits locaux exportés", explique le communiqué du Conseil des ministres.

Il s'agit aussi de développer les capacités nationales en prestation métrologique à travers un réseau national de laboratoires spécialisés.

Dans ce cadre, le texte prévoit l'institution d'un Conseil national chargé de définir et de coordonner la politique nationale de métrologie et de sa coordination, ainsi que d'une entité nationale chargée du contrôle de l'application des normes de métrologie, et d'un réseau de laboratoires d'étalonnage, de référence et d'essai.

Pour renforcer ses instruments de mesures, l'Algérie prévoit la réalisation d'un laboratoire national de métrologie qui devrait assurer une plus grande protection du consommateur et de l'économie nationale.

L'Algérie a également renforcé la capacité de l'Office national de la métrologie légale (ONML), chargé de s'assurer de la fiabilité de la mesure des instruments nécessitant une qualification légale ou ayant une incidence sur la santé et l'environnement, par la construction de 25 nouvelles antennes locales.

Salima Ettouahria



Un gage de compétitivité

La métrologie, en tant qu’instrument de mesure de la fiabilité, comporte un ensemble d’exigences, de mécanismes et références réglementaire censés permettre de vérifier le degré de conformité aux normes et standards de fabrication. C’est un outil légal qui permet aussi d’établir, en définitif, la qualification légale de l’instrument de mesure, au plan de la préservation de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la qualité de la production industrielle. Aussi, la révision des textes régissant le système national de métrologie répond au souci premier de protection de l’économie nationale et des droits du consommateur, d’où son importance capitale dans la dynamique industrielle. Le ministre de l’Industrie et des Mines, qui a ouvert un vaste chantier de réforme des lois au niveau de son département, a déjà eu l’occasion de souligner l’intérêt accordé à ce volet, en précisant que «l’innovation, l’adaptabilité au changement, de même que la capacité à provoquer le changement sont les gages de succès et de pérennité des entreprises». M. Abdesselam Bouchouareb avait insisté sur le fait que les entreprises ne peuvent atteindre le niveau de compétitivité souhaité et être à la hauteur des challenges imposées que si «les compteurs sont bien étalonnés, que les outils et dispositifs en place sont capables de réaliser des mesures fiables rassurant les différents intervenants dans les transactions commerciales». La nouvelle stratégie industrielle, qui ne peut être dissociée du volet juridique, en tant qu’instrument régulateur, devait, par conséquent, s’accompagner d’«une mise à niveau du cadre normatif et du système de mesure en vigueur dans les processus industriels pour le porter sans cesse aux standards internationaux», avait-il souligné. La métrologie ainsi placée au centre de la dynamique industrielle est censée assurer une synergie dans l’action, favoriser les conditions de sa compétitivité. La métrologie «conforte notre approche qui vise à générer un facteur clé de succès, qui est transversal à tous les secteurs industriels», notamment aux plans de la qualité, de la formation, de l’apprentissage et de l’innovation. Dans cette perspective, l’adaptation des textes relatifs à la métrologie vise à mettre en place un cadre juridique favorable au développement «de la compétitivité des entreprises, de veiller aux règles du marché et à la protection des intérêts du consommateur et le respect de l’environnement», avait résumé

M. Abdesselam Bouchouareb. Une mission qui portera sur la modernisation et le redéploiement de l’Office national de métrologie légale (ONML), le développement des capacités nationales en métrologie, par la création d’un réseau national de laboratoires spécialisés, l’adaptation de la réglementation aux normes et pratiques internationales, la facilitation de l’accès aux métiers de la mesure pour la création d’entreprises, ainsi que la formation et l’information en rapport avec les aspects de la métrologie.

D. Akila