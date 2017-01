Exploitations agricoles : 72 % des besoins alimentaires

La nouvelle structuration de l’exploitation des terres agricoles, qui définit la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession, a permis d’obtenir des résultats satisfaisants. Cette mesure a permis aux jeunes agriculteurs d’investir dans les terres agricoles, notamment les régions des hauts plateaux et du Sud.

C’est ce qu’a indiqué, Abdelhafid Henni, directeur général de l’Office national des terres agricoles. Il a précisé que ses services ont validé 178 dossiers, relatifs aux actes de concession aux investisseurs agricoles pour l’exploitation de 96 % de la superficie agricole estimée a 2,2 millions d’hectares dans les régions du Nord du pays.

Il faut dire que les statistiques officielles, font état de l’existence de pas moins de 42 millions d’hectares de terres agricoles dont 33 millions d’hectares sont des zones pastorales et 8 millions seulement de surface agricole utile (SAU). 80% de ces SAU sont des terres relevant du domaine privé et 20% du domaine public, soit 2,7 millions d’hectares, qui constituent pour la majorité des exploitations agricoles individuelles et collectives.

M. Henni a indiqué également que selon les statistiques du ministère de l’Agriculture, le nombre d’exploitations agricoles dépasse 1,23 million d’exploitations, dont 93.000 exploitations inscrites dans le cadre des concessions agricoles. Ces exploitations ont contribué à la croissance de l’économie nationale avec 13% du produit intérieur brut (PIB), qui a dépassé 35 milliards de dollars en 2015. Elles contribuent également à répondre aux besoins alimentaires du pays à hauteur de 72%. Le même responsable indique que près de 1.640 dossiers de ces exploitations sont au niveau de la justice, et plus précisément au niveau du conseil de l’Etat, alors même que la plupart de ces exploitations sont opérationnelles.

Il rappellera par ailleurs, que la mise en vigueur de l’arrêté ministériel de 2011, fixant la création des nouvelles exploitations agricoles, a permis la création durant ces dernières années de 1.188 périmètres agricoles s’étalant sur une superficie de 920.000 hectares dans les régions steppique et du désert. Il a ajouté que l’opération est toujours en cours, avec la convocation de 26.600 candidats pour la signature du cahier des charges. 16.700 parmi eux ont reçu les actes de concession, ce qui reflète, selon le même responsable, tout l’intérêt accordé par les investisseurs à ce domaine d’activité. Il soulignera aussi que le système juridique permet aux jeunes de se présenter en vue de bénéficier d’une exploitation agricole dont la superficie est estimée entre 10 et 20 hectares pour chaque candidat. Il soulignera la grande affluence des jeunes, dont beaucoup ont bénéficié de terres agricoles après avoir rempli certaines conditions et mesures administratives. Il fera savoir sur un autre volet, qu’en matière d’exécution de l’instruction présidentielle portant création de 2 millions d’hectares de terres agricoles dans les régions du Sud, « cet objectif a été réalisé à hauteur de 50%» depuis 2013 à ce jour.

Salima Ettouahria