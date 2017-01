Aïn Defla : 200.000 q d’agrumes attendus

La production d'agrumes attendue au titre de la saison agricole 2016-2017 dans la wilaya de Aïn Defla est de 200.000 q, en hausse par rapport à celle enregistrée lors de la campagne précédente (132.000 q), a-t-on appris hier d’un responsable de la direction locale des services agricoles (DSA). L'entrée de nombreux vergers de la wilaya en première année de production conforte ces prévisions, a indiqué Amar Saâdi, responsable des services des statistiques à la même direction qui fait remarquer que Aïn Defla n’est pas à vocation agrumicole. La superficie dédiée à l'agrumiculture concernée par la campagne de collecte est de 1.700 ha, soit 350 ha de plus par rapport à celle inhérente à la campagne 2015-2016, a noté M. Saâdi, signalant que la campagne de collecte qui a débuté au courant de la première semaine du mois de décembre dernier prendra fin à la mi-avril prochain.

Les variétés «Thompson» et «Washington» sont celles qui prédominent le plus sur le territoire de la wilaya, a noté M.Sâadi, relevant que l’agrumiculture est présente notamment au niveau des communes de Aïn Soltane, Arrib, El Attaf, Djellida et Aïn Defla. Fruits possédant de nombreuses vertus, les agrumes sont notamment prisés pour leur teneur élevée en vitamines, leur faible apport calorique et leur potentiel antioxydant, a-t-on soutenu. APS