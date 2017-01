M. Mustapha Mekidèche, vice-président du CNES : Eviter l’impact social

Assurer une gestion «rationnelle» de la dépense publique sans appliquer des mesures pouvant affecter les couches sociales les plus défavorisées reste un des défis de l'Etat. Ainsi, le vice-président du Conseil national économique et social (CNES), Mustapha Mekidèche, a insisté, lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne, sur «l’impossibilité d’échapper à des sacrifices pour maintenir l’économie nationale», considérant, que l'équation «n'est pas simple» en soi et que, nécessairement, il y aura un «prix à payer».

Pour lui, la difficulté est de parvenir à trouver le chemin susceptible de faire éviter au pays un impact social « trop élevé », autrement dit « l'austérité », tout en maintenant les équilibres macro-financiers du pays sur une perspective triennale, « une équation, dit-il, qu'il reste à résoudre, d'autant, relève-t-il, que l'environnement économique n'est pas tout à fait favorable».

Parmi les mesures que M. Mekidèche met en avant, une diminution du train de vie de l'Etat, pour maintenir, explique-t-il, un déficit budgétaire basé sur une fiscalité pétrolière prenant en compte un prix du baril de pétrole fixé à 50 dollars. D’autre part, il a rappelé la nécessité de revoir le système de subventions. Le soutien économique de l’Etat à travers sa politique de subvention des prix doit «être mieux réparti». «Il faut cibler les soutiens de façon plus précise, de sorte à n’en faire bénéficier que ceux qui en ont réellement besoin, dont le revenu nécessite cela», a-t-il prôné, non sans rappeler que les différentes taxes mises en place par la loi de finances 2017 ne touchent pas les produits de première nécessité. Malgré cela, «certains commerces en ont profité pour augmenter des prix non touchés par la loi de finances. Il faut faire un travail pédagogique», pour expliquer aux populations les changements réels engendrés par la LF 2017. «Du fait de la désorganisation du marché», des agents économiques ont renchéri «indûment» sur les prix de certains produits de base qui n’étaient pas concernés par l’augmentation de la TVA». Il a également rappelé le contexte économique délicat que traverse l’Algérie. Ce qui réduit les budgets, au moment où le pays entame une transition énergétique, économique et budgétaire. Selon lui, la tâche est plus difficile pour le gouvernement dans sa gestion économique. «Il va falloir trouver des financements alternatifs et maintenir, sinon diminuer, le train de vie de l’Etat en termes de dépenses du personnel et de fonctionnement, en général, pour maintenir un déficit qui peut être financé d’une manière ou d’une autre», a indiqué le vice-président du CNES. Le gouvernement a non seulement fixé les objectifs économiques de l’année 2016 mais également, faut-il le rappeler, les objectifs de 2018 et 2019. «Cette nouvelle vision budgétaire sur trois ans fixe un plafond de dépenses, qui ne doit pas être dépassé, autour de 6 800 milliards de dinars». La loi de finances 2017 a mis en place «une fiscalité pétrolière assise sur un baril de brut à 50 dollars», a rappelé Mustapha Mekidèche, pour qui, il est nécessaire de trouver le chemin pour éviter au pays un impact social trop élevé tout en maintenant les équilibres macro-financiers sur cette perspective triennale. Les nouvelles tarifications des produits pétroliers peuvent revêtir certains avantages, cela poussera notamment les consommateurs à polluer moins et «encouragera à utiliser une énergie plus propre». Le GPL va, en effet, «connaître une plus large consommation que dans le passé, ses prix restent compétitifs. Je pense que les personnes qui possèdent un véhicule ou qui comptent en acheter, passeront au GPL», argue-t-il. Le prix du gasoil reste, en effet, selon Mekidèche, 4 ou 5 fois moins élevé que dans pratiquement l’ensemble des pays en Afrique, en Europe ou en Asie. Cela permettra de «corriger les dysfonctionnements de notre modèle de consommation et c’est une bonne chose pour la transition énergétique».

Par ailleurs, et en attendant l'examen des grands dossiers, il constate qu'en matière de soutien des prix de certains produits essentiels, « il n'y a pas eu de grands changements, si ce n'est, rappelle-t-il, pour ce qui concerne le modèle de consommation énergétique».

Kafia Ait Allouache