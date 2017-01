Évaluation scolaire : Rencontre avec les partenaires sociaux en avril

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé mardi à Alger l'organisation en avril prochain d'une rencontre nationale avec les partenaires sociaux consacrée à la présentation des conclusions d'une consultation nationale sur l'évaluation scolaire. Dans une déclaration à la presse en marge de sa rencontre avec les partenaires sociaux (syndicats et associations de parents d'élèves), la ministre a fait savoir qu'une "consultation nationale sur l'évaluation scolaire sera lancée en février prochain " et sera couronnée par une rencontre nationale avec les partenaires sociaux pour présenter les conclusions de cette consultation, dans le but, a-t-elle dit, de préparer la rentrée scolaire 2017-2018. Les partenaires sociaux ont appelé lors de cette rencontre à un "examen approfondi de certains dossiers notamment celui du rythme scolaire", a souligné la ministre, ajoutant que pour cette raison, une consultation nationale sera lancée sur l'évaluation scolaire. Dans ce contexte, Mme Benghebrit a appelé tous les encadreurs et les enseignants au niveau local à apporter leur contribution dans ce dossier important pour assurer une bonne préparation de la rentrée scolaire 2017-2018. L'accent a été également mis sur la bonne gouvernance, a ajouté la ministre, annonçant par la même occasion l'organisation jeudi prochain d'une rencontre avec les directeurs de l'éducation consacrée à l'examen des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux, notamment la nécessité de remédier aux "dysfonctionnements et au manque de communication entre les responsables locaux et les partenaires sociaux". En ce qui concerne le recrutement, la ministre a affirmé la poursuite, en 2017, de l'exploitation de la plateforme numérique dans l'opération de recrutement, ainsi que l'organisation d'un concours national pour le recrutement dans certaines spécialités inexistantes dans la plateforme numérique y compris les mathématiques et physiques. La détermination des postes d'emploi se fait, a-t-elle poursuivi, sur la base des conclusions des rencontres régionales. Par ailleurs, la ministre a donné son approbation pour la reprise de rencontres bilatérales et triparties avec tous les syndicats, de même que la mise en place de commissions pour l'examen des dysfonctionnements contenus dans les statuts des travailleurs du secteur de l'éducation, les œuvres sociales et de la violence en milieu scolaire. Abordant la violence en milieu scolaire, la ministre a affirmé que d'"énormes dégâts ont été occasionnées dernièrement à des services publics dans certaines wilayas", qualifiant ces agissements d' "inadmissibles", d'autant plus que l'objectif est d'arriver à "une école de qualité". (APS)