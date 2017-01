Écoles coraniques à Oran : Initiation aux préceptes de la charia

Les écoles coraniques d’Oran drainent 280 "talebs moussafirine" (disciples voyageurs) de différentes wilayas du pays pour suivre un enseignement religieux de manière régulière, a-t-on appris de la direction locale des Affaires religieuses et des Wakfs. Cet effectif inscrit en 2016 dans 12 écoles coraniques réparties à travers les communes de la wilaya enregistre une légère hausse (50 talebs de plus par rapport à 2015), a indiqué le chef de bureau enseignement du Coran et formation de cette direction.

Outre la récitation du Coran, ces talebs âgés entre 16 et 25 ans s’initient aux préceptes de la chariaa suivant un système éducatif élaboré par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a ajouté Ahmed Kharoufi. Les étudiants de ces écoles coraniques, gérées selon un cahier des charges, bénéficient du régime d'internat et d'un cursus de 6 ans qui sera couronné par un diplôme. Devant l’engouement affiché par ces talebs moussafirine, il est prévu l’ouverture d’autres écoles à El Ancor (Ain Turck), Tafraoui (Oued Tlelat) et Mers El Hadjadj (Bethioua).