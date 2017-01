Université Kasdi-Merbah - ENSP : Convention de partenariat

Une convention de partenariat a été signée hier entre l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO) et l’Entreprise nationale des services aux puits (ENSP) pour améliorer la recherche scientifique et la formation pédagogique. S’étalant sur 5 années renouvelables, cette convention a pour objectif de développer les échanges d’expériences scientifiques et d’expertises dans divers domaines d’intérêt commun, surtout en ce qui concerne la mobilité des enseignants-chercheurs et des cadres de l’entreprise, a précisé le recteur de l’UKMO, Mohamed Tahar Halilet.

Elle vise aussi à consolider l’encadrement pédagogique par la formation continue et les stages pratiques assurés aux étudiants au niveau de l’entreprise, a-t-il ajouté. De son côté, le Président-directeur général (PDG) de l’ENSP, Mansour Kerris, a considéré cette convention comme "un rapprochement entre l’université et la société économique", appelée à permettre la transmission du savoir-faire à travers le développement de la recherche scientifique, notamment en matière de développement des techniques et des produits utilisés.

Elle permettra aussi de mettre tous les moyens de formation nécessaires à la disposition des étudiants pour effectuer leurs stages pratiques, a-t-il soutenu. Cette convention, qui constitue une passerelle entre l’université et le monde industriel, s’ajoute à une série de conventions de partenariat et de coopération (nationales et internationales) déjà signées par l’UKMO avec différentes institutions, dont des universités, des centres de recherches et des partenaires socioéconomiques. Elevée au rang d’université en 2001, l’UKMO, à l’origine une école normale supérieure érigée par décret N° 88 -65 du 28 mars 1988, est composée de dix facultés et deux instituts, et totalise quelque 25.000 étudiants. Filiale du groupe Sonatrach, l’ENSP est une société par actions créée en 1981 dans le cadre de la restructuration du secteur des hydrocarbures et versée dans le domaine de l’industrie pétrolière et gazière, notamment les services aux puits.