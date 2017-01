47e session de l’union des académies de la langue arabe : Unification de la terminologie

Sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la 47e session de l’Union des académies de la langue arabe s’est ouverte, hier, au Cercle de l’armée de Beni Messous, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de personnalités nationales culturelles et religieuses, des présidents des académies de plusieurs pays arabes ainsi que des représentants du corps diplomatique.

Rehaussée par la présence de M. Chorafa, conseiller à la Présidence de la République, cette importante session de l’Union des académies de la langue arabe se tient sous le signe de l’unification de la terminologie arabe et de sa généralisation à travers le monde arabe, comme l’a souligné l’éminent professeur Abderrahmane Hadj Salah, président de l’Académie algérienne de la langue arabe, dans son allocution d’ouverture.

Dans ce contexte, le spécialiste algérien en linguistique a souligné la nécessité d’une meilleure coordination des efforts déployés dans ce domaine par les 18 académies de la langue arabe relevant de la Ligue des Etats arabes. Lui succédant, le Dr Hassan El Chafaï, président de cette instance, créée en 1971 au Caire, a relevé d’emblée que cette session se tient pour la première fois hors d’Egypte , en rappelant avec nostalgie des souvenirs datant des premiers jours de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.

Dans ce contexte, il a exprimé la pleine disponibilité de l’Union qu’il préside à consolider les efforts des 18 académies membres, en matière de méthodologie et de moyens divers à mettre en œuvre en vue de faire face aux nombreux défis de la nation arabe. M. Hassan El Chafaï a ensuite rendu un grand hommage au Dr Sultan Ben Mohamed El Kacimi, émir de Sharjah, pour sa précieuse contribution à l’Union des académies arabes, avant de saluer le grand projet de « Dhakhira » de la langue arabe, initié par l’Algérie, en vue de mettre en place un recueil de données textuelles en arabe qui servira de référence à tout travail de recherche pour les universitaires mais aussi au grand public.

M. Tahar Hadjar, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a ensuite pris la parole pour rappeler l’importance du rôle des académies de la langue arabe en matière de promotion de la langue arabe, une des principales composantes de l’identité nationale, sans oublier de mettre en exergue l’ambitieux projet « Dhakhira El Arabia » du professeur Hadj Salah, devenu réalité aujourd’hui, à travers sa promotion en institution spécialisée de la Ligue arabe. Il a évoqué l’existence d’une riche terminologie arabe, qui a grandement besoin aujourd’hui d’être unifiée pour permettre de faire face aux défis de la nation arabe.

Quant à M. Azzeddine Mihoubi, ministre de la Culture, il a tenu d’emblée à attirer l’attention des participants sur les défis, voire les conflits qui éclatent dans le monde, à cause des langues.

Cependant, a-t-il relevé, l’avenir de toute langue est intimement lié au savoir et à la connaissance, en ce sens que pour exister, régner, la langue doit pouvoir produire sa propre terminologie. M. Mihoubi a soulevé à cette occasion, l’épineux problème de la langue comme symbole identitaire, ses interactions avec la politique, avant de souligner l’importance de la langue arabe dans le monde arabe et la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens matériels et techniques nécessaires pour assurer son développement et sa promotion.

La cérémonie d’ouverture des travaux a été marquée par l’annonce de la création d’une nouvelle académie de la langue arabe à Sharjah (Emirats arabes unis), présidée par l’émir Sultan Ben Mohamed El Kacimi.

