Commission européenne : La démission de l’ambassadeur britannique déplorée

La Commission européenne a déploré, hier, la démission surprise de l’ambassadeur britannique auprès de l’UE, qu’elle a qualifié d’interlocuteur «très professionnel». «Nous regrettons la perte d’un interlocuteur très professionnel, très bien informé, bien que pas toujours facile», a déclaré une porte-parole de l’exécutif européen, interrogée par la presse sur la démission surprise d’Ivan Rogers, annoncée la veille.

Dans cette première réaction d’une institution européenne à la démission de M. Rogers, la porte-parole, Natasha Bertaud, a également évoqué «un diplomate qui a toujours loyalement défendu les intérêts de son gouvernement».

L’annonce du départ de l’ambassadeur britannique intervient à seulement quelques semaines du déclenchement prévu de la procédure de divorce entre le Royaume-Uni et l’Union. La Première ministre britannique, Theresa May, a en effet promis d’activer l’article 50 du Traité de Lisbonne d’ici la fin mars, ce qui donnera le coup d’envoi formel d’une négociation complexe entre Londres et Bruxelles.