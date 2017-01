Lutte antiterroriste : François Hollande autorise « l’exécution ciblée » de terroristes

Le président français, François Hollande, autorise en personne «l’exécution» des terroristes dans le cadre de la lutte menée par la France au Mali, en Irak et en Syrie, a révélé, hier, le quotidien Le Monde, se basant sur des documents «ultrasensibles» auxquels il a eu accès.

Le président français n’hésite pas, dans la guerre contre le terrorisme menée par la France au Sahel, en Irak et en Syrie, écrit le quotidien du soir, à «autoriser la DGSE et les services spéciaux à ‘‘neutraliser’’» des terroristes, soupçonnés de «jouer un rôle-clé dans la menace contre les intérêts français».

Dans ces opérations, une note confidentielle citée par Le Monde, qui fait ses révélations «au nom de l’intérêt public», précise qu’il faudra «harmoniser la communication des autorités et des parlementaires sur les motivations, la base légale et le périmètre de notre intervention afin d’éviter la poursuite des débats sur la question des frappes ciblées/exécutions extrajudiciaires». Mais, selon les rédacteurs des documents, se pose l’épineux cas des terroristes français se trouvant en Syrie, auquel le Conseil de défense restreint a décidé pour ces cas que la communication reste «prudente et évoquera ‘‘l’attaque de lieux d’entraînement des terroristes en Syrie’’». Pour le journal, la guerre au terrorisme, «mélange d’opérations de renseignement, d’éliminations, de frappes ciblées, de conflit traditionnel et de guerre non conventionnelle, a intensifié et rendu plus complexe encore cette zone grise des ‘‘frappes ciblées’’ ou ‘‘exécutions extrajudiciaires’’», ajoutant que François Hollande, abreuvé de notes des différents services de renseignement, a été conduit, depuis son élection en mai 2012, à «de multiples reprises, à décréter la mort, en commanditant des opérations secrètes, au nom de la lutte contre le terrorisme». Pour corroborer ces faits, Le Monde cite le journaliste Vincent Nouzille, l’auteur du livre Erreurs fatales, qui a indiqué que le vrai chiffre de ces exécutions décidées en «parfaite opacité» par la France «serait en réalité dix fois supérieur», relevant que François Hollande a surtout eu recours, outre à la DGSE, aux forces spéciales, spécifiquement rattachées à l’armée française. Pour les opérations en Syrie, le président français, poursuit le journal en citant un document «confidentiel-défense», décide de «poursuivre avec la discrétion requise (le soutien de la France) aux combattants kurdes luttant contre Daech». Durant l’été 2015, se basant sur les informations émanant de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), le chef de l’État français a décidé de frapper l’ennemi au cœur, à savoir en Syrie, «d’où semblent être commandités la plupart des attentats». (APS)