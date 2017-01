Rééquilibrage du marché pétrolier : L’Algérie, un rôle-clé

L'OPEP s'est réappropriée son rôle de régulateur du marché pétrolier en conduisant une démarche visant à enrayer la chute des cours de brut, et où l'Algérie a joué un rôle-clé dans la mise en place d'un consensus pour diminuer l'offre. Après presque deux années d'intenses efforts de discussions avec les principaux producteurs mondiaux sur la nécessité d'une concertation entre les pays OPEP et non-OPEP, l'Algérie a pu faire aboutir son initiative en septembre, à Alger, lors de la réunion extraordinaire de l'organisation pétrolière, donnant lieu à un accord historique de baisse de production à une fourchette de 32,5 mbj-33 mbj. Cette baisse est de nature à absorber le surplus de production généré essentiellement par un bond de la production pétrolière américaine avec l'extraction du pétrole de schiste, et le ralentissement économique en Europe et en Chine.

L'enjeu de la réunion d'Alger était de taille : aplanir les divergences au sein même de l'OPEP, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, pour un consensus capable de soutenir les cours, puis ouvrir la voie à l'adhésion d'autres pays producteurs non-OPEP afin de mieux peser sur le marché. Le succès de la réunion d'Alger a été le couronnement de l'initiative algérienne lancée début 2015, alors que les cours du brut étaient au plus bas. C'est dans le cadre de cette démarche consensuelle que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait dépêché plusieurs membres du gouvernement pour transmettre des messages à l'Arabie saoudite, au Sultanat d'Oman, à l’Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Mexique, à la Russie, à la Colombie ainsi qu'aux pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains (APPA) qui sont le Nigeria, le Gabon, l'Angola, le Congo et la Guinée-équatoriale. L'Algérie a également joué un rôle très actif pour sceller l'accord historique d'Alger lors de la 171e réunion ministérielle de l'OPEP, du 30 novembre dernier à Vienne. Présidant le comité technique de haut niveau mis en place par l'Opep, à l'issue de la réunion d'Alger, l'Algérie avait mis sur la table une proposition basée sur une réduction d'environ 1,1 mbj par l'OPEP et une baisse de 600.000 bj pour les pays non-OPEP.

Cette proposition a été entérinée par l'Opep lors de sa réunion de novembre dans la capitale autrichienne, qui est parvenue à un accord de baisse de sa production de 1,2 mbj pour ramener son plafond à 32,5 mbj applicable dès le 1er janvier 2017 pour six mois renouvelables. Il s'agissait alors de la plus grande baisse depuis celle de 2008, annoncée également en Algérie. Le marché pétrolier a, depuis, bien réagi, puisque les cours du brut évoluent à leur plus haut niveau depuis un an et demi. Pour le ministre de l'Énergie, Noureddine Boutarfa, avec l'Accord d'Alger, l'OPEP s'est réappropriée sa fonction de monitoring du marché pétrolier qu'elle avait perdue depuis plusieurs années. L'accord de baisse de production au sein de l'Opep s'est renforcé avec l'adhésion de 11 pays non-OPEP, dont la Russie, qui se sont engagés à réduire leur production, dès janvier en cours, de 558.000 bj, portant à environ 1,8 mbj les volumes qui seront retirés du marché, de quoi accélérer le rééquilibrage du marché pétrolier mondial. (APS)