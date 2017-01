2016 , établissement hospitalo-universitaire d’Oran : Année de tous les challenges

L’année 2016 a été pour les gestionnaires et le corps médical de l’EHU 1er-Novembre d’Oran celle du renforcement de sa qualité de pôle d’excellence, en mesure d’assurer des soins de haut niveau, afin de réduire la facture des transferts à l’étranger. Douze ans après son inauguration en 2004 par le Président Abdelaziz Bouteflika, les gestionnaires de cette première structure hospitalo-universitaire de grande envergure sur le plan national ont réussi à atteindre les objectifs qualitatifs fixés au départ avec comme atout une maîtrise de plus en plus importante des technologies innovantes dans le domaine médical. Le directeur de l’établissement, Dr Mohamed Mansouri, est convaincu que les objectifs que se sont fixés, depuis 2010, toutes les équipes — à leur tête les chefs de plus de 50 services que compte l’EHU — ont permis aujourd’hui d’amorcer une véritable maîtrise de nouvelles technologies médicales innovantes et le lancement de nouvelles spécialités. "Nous sommes à la pointe des dernières techniques innovantes en matière de chirurgie", a noté le Dr Mansouri, ajoutant la maîtrise de différentes chirurgies en l’occurrence la chirurgie invasive vasculaire, la chirurgie laparoscopique lourde, la chirurgie de l’obésité, la chirurgie orthopédique prothétique, la chirurgie des malformations thoraciques, la neurochirurgie tumorale et neurovasculaire, ainsi que la chirurgie cardiaque avancée, permet aux services de chirurgie de l’EHU de rivaliser avec les meilleurs services au monde. L’objectif étant de réduire pour beaucoup de cas, les transferts à l’étranger.



Des services et des technologies innovantes



A l’EHU d’Oran, la maîtrise de la chirurgie laparoscopique demeure à la fois une fierté et une priorité dans cet établissement. Dirigé par le Pr. Mohamed Boubeker, également président de la Société algérienne de chirurgie (SAC) et la prestigieuse Mediterannean and Meadle-Eastern Endoscopic Association (ACME), ce service est pionnier dans la prise en charge de plusieurs pathologies. "Les interventions laparoscopiques se font actuellement par des procédés issus des dernières technologies : abord laparoscopique par incision unique et abord par orifices naturels", a-t-il expliqué. Le service de chirurgie générale a en outre mis en place une unité spécialisée en chirurgie bariatrique (chirurgie de l’obésité), unique sur le plan national, et qui prend annuellement des dizaines de patients venus de différentes wilayas pour subir des chirurgies en mesure de les aider à réduire significativement leur poids. La chirurgie laparoscopique favorise un rétablissement rapide des patients et rend l’acte chirurgical moins douloureux, moins invalidant et nécessite une courte durée d'hospitalisation. Par ailleurs, la chirurgie du cancer du sein occupe une place importante, avec depuis peu une prise en charge oncoplastique, souligne encore le Pr. Boubeker. "Ce service important de l’EHU est une locomotive chirurgicale nationale, puisqu’en plus de ces nouveautés non exhaustives, un projet de greffe de foie à partir de donneur cadavérique est en cours de réalisation", rappelle ce responsable.

Au service d’hématologie, l’EHU d’Oran a mis en place la plus grande banque de sang de cordon ombilical sur le territoire national, pour un coût ayant dépassé les 70 millions de dinars. L’objectif est l’utilisation du sang du cordon dans la biothérapie, qui consiste à utiliser les cellules souches du sang de cordon pour remplacer des cellules mortes. Le chef de ce service, le Pr. Bekadja Mohamed Amine précise que son service est pionnier dans le domaine des autogreffes et des allogreffes de moelle osseuse, prenant en charge des patients des quatre coins de l’Algérie. Le besoin en autogreffes dépasse de loin les capacités des deux seuls établissements à faire ce genre d’intervention sur le plan national, l’EHU d’Oran et le CPMC d’Alger, le professeur Bekadja et son équipe viennent de proposer la création d’un centre d’autogreffes au niveau de l’EHUO. "Sur 400 patients dans le besoin d’une telle opération, seulement 150 sont pris en charge par les deux établissements", affirme ce même spécialiste ajoutant qu’il est indispensable de créer un centre d’autogreffes pour offrir à tous les mêmes chances sur le plan santé. Par ailleurs, le Pr. Bekadja a réussi à développer une nouvelle technique de la conservation des greffons (sans congélation), peu coûteuse qui permettra de donner la chance à plus de patients de bénéficier d’une autogreffe.



Des thérapies ciblées au service d’oncologie



Le service d’oncologie, ouvert en juillet 2016, bien qu’il soit opérationnel depuis 2014, assure plus de 9.250 hospitalisations du jour par année, avec un délai d’attente maximal de 15 jours pour l’admission des nouveaux cas, affirme son chef Pr Mohamed Yamouni. La nouveauté dans ce service est l’introduction depuis peu des thérapies ciblées, les nouvelles technologies, notamment la cytogénétique et la biologie moléculaire, permettent de définir dès le départ le traitement approprié pour chaque tumeur, indique le Dr. Mansouri. "Avant de commencer un traitement, on fait l’étude génétique de la tumeur de façon à définir le schéma thérapeutique qui répondra le mieux", ajoute-t-il encore. L’adoption des RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) entre les différents services ont, par ailleurs, permis une réduction significative dans les délais de traitement, souligne pour sa part le Pr. Yamouni. Le service de gynécologie-obstétrique, dirigé par le Pr Chafi Belkacem, compte sept unités, dont une spécialisée en aide à la Procréation médicalement assistée (PMA), deuxième sur le plan national, qui prend annuellement en charge jusqu’à 250 couples souffrant d’infertilité. C’est au sein dans cette unité que le Pr. Chafi prépare son projet de cryo-préservation qui permettra de préserver la fertilité chez des patients atteints de cancer dont les traitements, notamment chimiques, peuvent être toxiques et altérer à la fertilité. Il s’agit de recueillir et conserver des spermatozoïdes pour les hommes et les gamètes ou le tissu germinal chez les femmes, en vue de réaliser une PMA ultérieurement. Le projet n’a toujours pas démarré, faute de disponibilité des équipes. La mission de l’EHUO, de fournir des soins de haut niveau, ne semble pas être comprise de tous, car une grande partie des patients se présentent à l’établissement pour des soins "ordinaires", indiquent ses dirigeants. L’exemple de la maternité de l’EHU est le plus éloquent.

Conçu pour prendre en charge les grossesses à haut risque (GHR), le service a du mal à convaincre des femmes qui accouchent normalement à aller dans d’autres structures. Sur 7.400 accouchements pris en charge annuellement, plus de 2.200 sont des accouchements "normaux" qui peuvent se faire ailleurs, explique le Pr. Chafi. Cette forte demande écarte un peu l’établissement de sa vocation originelle, en l’occurrence le développement de soins spéciaux que les patients ne peuvent pas trouver ailleurs. Les services sont surexploités avec une forte mobilisation des personnels. Un travail de sensibilisation est nécessaire pour expliquer à la population, ainsi qu’aux structures sanitaires, sur la vocation de l’EHU.

Cette action s’avère nécessaire afin de lui permettre de se concentrer sur sa mission principale. C’est un des chantiers devant être lancés en 2017. (APS)