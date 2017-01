M. Abdelghani Hamel, directeur général de la sûreté nationale : La santé des policiers un principe cardinal

La prise en charge de la santé du personnel de la police, des retraités de ce corps de sécurité et des ayants droit est ce principe cardinal de nouveau réaffirmé, hier à Alger, par le général major, Abdelghani Hamel, directeur général de la sûreté nationale.

M. Hamel, qui s’exprimait à l’ouverture de la 10e journée médico-chirurgicale de la Sûreté nationale tenue sous son égide au siège de la Direction de l’administration générale (DAG), fera savoir que la politique de la DGSN — en matière de préservation et d’amélioration de la santé de son personnel, actifs où retraités — est inspiré du programme initié par le Président de la République. « Notre politique d’amélioration soutenue des conditions de santé se déploie en application stricte et rigoureuse du programme de développement du Président de la République qui accorde un grand intérêt à la bonne santé des effectifs de la police », souligne en effet le général major Abdelghani Hamel. Il rappelle aussi que le règlement intérieur de la DGSN stipule dans son article 37, l’obligation pour le policier d’accéder aux différents soins qu’assure cette institution de corps constitué. Au sein de la DGSN, l’objectif d’optimiser au mieux et de façon ininterrompue les conditions médico-chirurgicales et de « booster » aussi le moral des policiers pour le libérer de tout facteur de pression, à la fois physique où psychique, se concrétise au quotidien. Les différentes infrastructures de santé de la DGSN qui se comptent par plusieurs dizaines éparpillées à travers le territoire national, sont à la fois polyvalentes et spécialisées dans leurs prestations fournies à l’effectif de ce corps, ses retraités et ayants droit. « Pour cette finalité, la DGSN a décidé d’une série de mesures portant, entre autres, sur la mise en place et la mobilisation d’équipes médicales et paramédicales dotées d’équipements ultra-modernes », appuie encore M. Abdelghani Hamel. En plus des infrastructures de santé, mais aussi les équipes mobiles dont disposent la DGSN, cette institution vient de se doter de nouvelles réalisations dans ce domaine à l’exemple du nouvel hôpital régional d’Oran (220 lits) inauguré au milieu de l’année écoulée, en présence d’une importante délégation ministérielle. D’autres projets similaires sont prévus à l’avenir, fait savoir Abdelghani Hamel qui assure une fois de plus que l’amélioration des conditions de la santé des policiers jouit du plein soutien des hautes autorités du pays.



Développement de la recherche intellectuelle



L’appui de l’Etat dans ce domaine se concrétise avec la contribution de tous les spécialistes en vue de promouvoir également le volet de la recherche intellectuelle, tiendra à préciser M. Hamel. D’autre part, et pour revenir à l’événement de la 10e journée médico-chirurgicale de la Sûreté nationale, cette manifestation de deux jours a inscrit à son ordre du jour des thèmes riches et variés en rapport avec les différentes spécialités médicales qui ont fait l’objet de communications présentées par des experts aguerris. Des thèmes qui sont aussi très novateurs dans la mesure où ils sont directement en rapport avec les nouvelles technologies de communication telle cette étude intitulée « Mobile Health à l’heure du Smartphone et de la 4G et leur apport au système de santé en Algérie », présentée par le Pr Zeroug. De son côté, le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Ismaïl Mesbah, a mis en avant « les efforts consentis par l’Algérie en matière de lutte contre l’hépatite B, à travers l’adoption du programme de l’ONU de lutte contre cette maladie et l’élaboration d’un programme national visant à consacrer la vaccination obligatoire et le diagnostic précoce ». Notons enfin qu’à l’occasion de cette même manifestation des spécialistes et des professeurs en médecine, des docteurs et des paramédicaux retraités la DGSN ont été primés en guise de reconnaissance de leurs efforts pour la promotion de la santé au sein de cette institution.

Karim Aoudia