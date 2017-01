Règlement de la crise en Libye : Privilégier la solution politique

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etat arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, hier à Alger, avec le président du Haut Conseil d'Etat de Libye, Abderrahmane Swihli, qui effectue une visite en Algérie.

La rencontre s'inscrit dans le cadre "des efforts qu'entreprend l'Algérie pour la mise en œuvre du processus politique de règlement de la crise en Libye et a porté sur les derniers développements de la situation dans ce pays", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. A ce titre, M. Messahel a rappelé la position que l'Algérie a constamment défendue auprès de toutes les parties libyenne "en faveur de la solution politique au conflit, fondée sur le libre choix des Libyens à s'engager souverainement et sans ingérence extérieure, sur la voie du dialogue inclusif et de la réconciliation nationale". Le ministre a également rappelé que cette solution "constitue l'alternative pour la résolution de la crise en Libye, à même de préserver l'unité, l'intégrité territoriale du pays, sa souveraineté nationale et sa cohésion sociale", précise la même source. Pour sa part, Abderrahmane Swihli "a loué le rôle joué par l'Algérie et sa contribution active sous l'impulsion du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue d'accompagner les parties libyenne sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale pour le recouvrement de la paix, de la sécurité et de la stabilité", ajoute le communiqué.