Conseil de la nation : Poursuite des travaux le 15 janvier

Le bureau du Conseil de la nation s'est réuni sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil, et a décidé de poursuivre ses travaux le 15 janvier. "Le bureau du Conseil de la nation a examiné et approuvé le projet de programmation des travaux du Conseil du 15 au 19 janvier 2017", lit-on dans un communiqué de l'institution législative. "La réunion a été consacrée à l'examen des questions orales et écrites soumises au bureau, dont 15 questions orales adressées aux Premier ministre et aux secteurs de l'intérieur, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rurale, de l'industrie et des mines, de l'habitat, de l'énergie, des ressources en eau et de l'environnement, de la solidarité nationale, du commerce et de la culture", a-t-on ajouté. Dans ce contexte, le bureau du Conseil a décidé "de soumettre ces questions au gouvernement, car remplissant les conditions requises". Le bureau de la chambre haute du parlement a également étudié et soumis au gouvernement "nombre de questions écrites adressées aux secteurs de la santé, de l'éducation nationale et de l'industrie". Il a également été question des "procédures relatives au projet de révision du règlement intérieur du Conseil de la nation".