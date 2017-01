2017 année des défis

De nombreux commentaires et spéculations ont accompagné la loi de finances qui pourtant insiste seulement sur la rationalisation des dépenses publiques pour rejeter systématiquement la notion d’austérité. Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, lors d’une récente intervention avait, de manière claire et ferme à la fois, éclairé l’opinion nationale, définissant les priorités de l’action de son gouvernement et réitérant la préservation des acquis sociaux et la protection du pouvoir d’achat en général. En d’autres termes, le volet social, en dépit d’une crise financière aux grandes retombées au plan économique, guide constamment tout acte de gestion de la collectivité pour constituer un principe fondamental et irréversible dans l’approche de développement et de modernisation du pays. Point donc de surenchère politique sournoisement aujourd’hui entretenue pour semer le doute et briser l’élan de redressement pour ralentir le processus déclenché à la suite de la chute des prix des hydrocarbures et reposant sur la valorisation des ressources humaines, l’exploitation rationnelle des capacités nationales et l’encouragement de l’esprit d’entreprise et d’initiative. Une motivation par des formes diverses et multiples des opérateurs publics et privés pour faire valoir le sens de l’imagination et de la créativité et accompagner les jeunes entrepreneurs et investisseurs dans la réalisation de projets générateurs de richesses et créateurs d’emplois. Une remise des pendules à l’heure est simplement opérée à l’orée de cette nouvelle année de tous les défis par l’adoption de cette loi de finances qui s’inscrit dans l’optique d’une rentabilisation sans pour autant se délester des missions basiques de l’Etat, celles d’être au service du citoyen, de participer à la création des conditions de son épanouissement. Dans le secteur de l’habitat, de l’enseignement, de la santé, de l’énergie, de l’hydraulique et autres, l’effort d’équipement et d’investissement demeure soutenu à travers les projets mis en œuvre et la volonté politique affichée de maintien de la cadence. 2017 est l’année de tous les défis pour que l’on se consacre à l’enracinement d’une nouvelle culture, celle de la rationalisation des dépenses publiques, de la rentabilisation des ressources nationales et de la création des richesses autres que les hydrocarbures. Tout un programme est mis en application pour exiger une plus grande implication citoyenne. S’il est vrai que la transition s’avère sans doute complexe au vu des réflexes nés des pratiques et de l’héritage d’un mode de gestion au demeurant révolu compte tenu des mutations mondiales, le pari reste à tenir après avoir notamment retrouvé la paix et la stabilité à la faveur de la démarche de réconciliation menée par le Président de la République. La rationalisation et non l’austérité, la rentabilisation et non le gaspillage, la rigueur et non le laxisme, l’efficacité et non le manque de résultats, la productivité et non le déficit, la performance et non la faillite, le succès et non l’échec… sont autant de paramètres qui orientent le gouvernement déterminé à aller au bout de l’effort pour matérialiser l’approche du compter sur soi.

A. BELLAHA