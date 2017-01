Centre de Sidi Moussa : Plusieurs structures rebaptisées

Plusieurs structures du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à Alger ont été rebaptisées mardi au nom de personnalités sportives décédées, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports,

El Hadi Ould Ali. L'hôtel du CTN a été ainsi rebaptisé au nom du Docteur Mohand Amokrane Maouche, premier président de la Fédération algérienne de football qui a dirigé la FAF entre 1962 et 1969. Le terrain principal du complexe sportif, lui, portera le nom de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN), créée le 13 avril 1958 lors de la Guerre d'indépendance. Le deuxième terrain a reçu, quant à lui, le nom de feu Abdelhamid Kermali, l'ancien sélectionneur national ayant remporté la CAN-1990 et qui reste à ce jour le seul trophée majeur remporté par les Verts. La salle de musculation a été rebaptisée au nom du moudjahid, Abdenour Bekka, qui fut également président de la FAF et ministre de la Jeunesse et des Sports pendant les années 1980. Le nom de Rachid Haraïgue, ancien président de la Fédération algérienne de boxe et ex-patron du CR Belouizdad et de la FAF, a été donné à la salle de conférences, tandis que l'amphithéâtre sera désormais appelé Amphithéâtre Omar-Kezzal, ex-président de la FAF. Les deux salles mitoyennes de cet amphithéâtre ont reçu, quant à elles, les noms de Mohamed-Salah Diabi et Benali Hadj Sekkal, deux autres présidents de la FAF. L'ancien joueur et entraîneur, Abdelhamid Zouba (81 ans), a salué cette initiative, considérant que c'est une bonne démarche "contre l'oubli", car donner le nom de ces grandes personnalités du sport national à des structures aussi importantes permet "d'honorer leur mémoire, même vis-à-vis des générations futures". Plusieurs autres figures importantes du sport national, toutes générations confondues, ont assisté à cette cérémonie, sur invitation de la FAF.