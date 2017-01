FC Barcelone : Le Néerlandais Koeman succède à Luis Enrique

La direction du FC Barcelone (Liga espagnole de football) penserait à confier la barre technique au Néerlandais Ronald Koeman, ancien joueur du club, dans le cas où l'entraîneur actuel Luis Enrique ne prolongerait pas son contrat, selon la presse locale. Alors que la prolongation de Luis Enrique se fait toujours attendre, le Barça aurait anticipé sa succession en prenant attache avec un autre grand ancien de la maison blaugrana, Ronald Koeman, actuellement à la tête du club anglais d'Everton. Si les dirigeants catalans ont déjà prolongé Luis Suarez et Neymar et qu'ils devraient bientôt en faire de même pour Lionel Messi, le cas de l’entraîneur catalan pose toujours question. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Luis Enrique, qui entretient le mystère sur son avenir, n'a toujours pas donné suite aux différentes propositions du club blaugrana. Les responsables catalans auraient ainsi contacté Ronaldo Koeman (53 ans) qui a évolué au Barça entre 1989 et 1995 avec, entre autres, une Ligue des champions remportée en 1992. Celui qui a entraîné aux Pays-Bas (Vitesse, Ajax, PSV, AZ et Feyenoord), au Portugal (Benfica Lisbonne), en Espagne (FC Valence) et désormais en Angleterre (Southampton puis Everton), n’a jamais caché son rêve d’entraîner un jour le Barça.