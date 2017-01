Transfert : L'Allemand Draxler signe au PSG jusqu'en 2021

L'international allemand, Julian Draxler, qui évoluait à Wolfsburg, s'est officiellement engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2021, a annoncé le club parisien. Le milieu offensif a signé son contrat lundi, indique le PSG. Wolfsburg avait annoncé le 24 décembre un accord pour le transfert du joueur de 23 ans contre une indemnité estimée entre 36 et 40 millions d'euros par les médias français et allemands.

Champion du monde avec l'Allemagne en 2014, Draxler est un milieu offensif capable également d'évoluer en attaque. Au PSG, il va entrer en concurrence avec des joueurs comme Lucas, Angel Di Maria ou Hatem Ben Arfa. "Je vais découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et je suis très fier de vivre cette nouvelle étape au sein d'un club devenu une référence en Europe, qui a recruté beaucoup de très grands joueurs ces dernières années", commente le joueur dans le communiqué du PSG où il apparaît en photo, tenant dans les bras son nouveau maillot. Selon le journal L'Équipe, Draxler va percevoir un salaire mensuel brut de 421.000 euros en 2017 puis de 600.000 euros par mois à partir de 2018, encore loin des plus gros salaires du PSG version qatarie, comme Thiago Silva (1,1 M EUR) ou Di Maria (900.000 EUR). Son transfert est le premier coup du PSG au Mercato d'hiver, à un poste où le club parisien n'était pourtant pas forcément démuni. Le PSG pourrait également cibler un avant-centre en guise de doublure à Edinson Cavani, voire un défenseur central et un latéral gauche. Autre arrivée à Paris cet hiver, celle de l'Argentin Giovani Lo Celso (20 ans). Recruté en juillet dernier, le jeune milieu de terrain évoluait jusqu'ici à Rosario sous forme de prêt. Il a rejoint la capitale française le 28 décembre et a effectué son premier entraînement. Le PSG s'est envolé mardi pour Tunis, où il a affronté en match amical, hier, le Club Africain à Tunis.