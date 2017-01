Jeux de la solidarité islamique : Les lutteurs algériens en stage

Les sélections algériennes masculines de lutte, juniors et seniors, effectueront à partir de jeudi un stage au Centre de regroupement des équipes nationales de Souidania (Alger), en prévision des Jeux de la solidarité islamique, prévus du 11 au 22 mai à Bakou en Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

Le staff technique national, composé des entraîneurs, Bendjada Maazouz, Zeghdane Messaoud (lutte gréco-romaine) et Aoune Fayçal (lutte libre) a fait appel à 28 athlètes pour ce stage qui se poursuivra jusqu'au 26 janvier. "Ce stage verra la participation des cadres de la sélection dont Tarek Aziz Benaissa, les frères, Boudjemline et Sid Azara Bachir. Le vrai travail va commencer en vue de la participation aux prochains Jeux de la solidarité islamique", a déclaré Idriss Haoues, directeur des équipes nationales (DEN). Trente-six athlètes dont 5 filles (juniors et seniors) avaient effectué du 4 au 24 décembre un stage au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda. Les sélections algériennes de différentes catégories ont entamé le 4 octobre dernier le programme de préparation établi par la direction technique nationale en prévision des prochaines échéances sportives inscrites au titre de cette nouvelle saison.