Dans la lucarne : Leekens libre des ses choix

Vivre au moins un jour comme in "coq". C'est toujours cela de gagner dans la vie d'un être durant sa vie ou sa carrière. Il est certain qu’il se laissera faire alors que d'autres, de moins en moins nombreux, font des principes une sacro-sainte frontière à ne pas franchir quel que soit le prétexte avancé. Dans notre football, on ne peut pas dire que tout baigne dans l'huile avec les hauts et les bas qui le caractérisent. Sur le plan de notre équipe nationale, l'évènement africain qui donne déjà de l'eau à la bouche aux uns et les autres est, pour l'instant actuel, ce qui nous intéresse au premier degré et qui fait que tous les regards ou presque seront braqués sur le Gabon qui abritera la CAN2017. Il ne reste plus rien à attendre ou se dire comme quoi on a encore le temps avant de s'y rendre à Franceville, la ville qui sera l’hôte des trois matches de note sélection nationale contre le Zimbabwe (15 janvier), la Tunisie (le 19 janvier) et le Sénégal le 23 janvier). C'est à dire qu'on est désormais, après la conférence de presse de Leekens et le début du stage à Sidi Moussa, rentré de plain pied dans le vif du sujet. Par conséquent, il ne reste que ce match amical de ce samedi, au stade Mustapha Tchaker de Blida, contre la Mauritanie. C'est le moyen par excellence pour situer le niveau de forme de chaque joueur. Il faut admettre que les observateurs ainsi que le simple supporter de l'EN ne l'ont pas vue depuis l'amère défaite, à Uyo (Nigeria) sur le score de (3à1) dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018 prévu en Russie. Il est certain que la CAN devient aussitôt le principal objectif pour une équipe nationale qui n'a encore rien gagné avec cette nouvelle génération de joueurs pros dont la grande majorité est issue de l'hexagone. Le belge est en train de faire montre d'une assurance plus ou moins mesurée lorsqu'il dit que je "peux remporter le trophée, mais je ne vous garantis rien".. C'est un peu la politique de celui qui prend la canne par le milieu. Indirectement, il ne veut pas s'embarrasser d'objectifs précis qu'il ne pourra pas, peut-être, tenir. Il sait que la pression sur lui et ses joueurs ne pourra être que pus forte, plus pesante. Lors de son point de presse, à la salle des conférences du stade du 5 Juillet, il a voulu donner l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais aussi qu'il mène résolument son groupe là où il a voulu qu'il soit. Là, il a voulu tout simplement montrer qu'il est le maître à bord. C'est lui qui prend en son for intérieur les décisions importantes. On sait que la mise à l'écart, du moins temporaire, de Medjani et Feghoui, avait provoqué un tollé aussi bien au niveau de certains journalistes qu'au niveau de certains qui aiment les verts. Ce qui avait mis Leekens hors de lui reste lié au fait qu'il s'agit d'une décision émanant directement du premier responsable de la FAF qui leur reproche leurs déclarations jugées "comme tapageuses". Le belge a aussitôt réagi en affirmant que "personne ne lui dicte, ce qu'il a faire. Et si je sens que c'est le cas, je partirais tout simplement". Indirectement, il veut dire qu'il prend les décisions et ses choix sont arrêtés et pris suivant sa seule conscience. Voilà qui clarifie les choses et qui permet à tout un chacun d'assumer ses responsabilités. Il nous rappelle un peu Hallilodzic lorsqu'il avait répondu à une question similaire en affirmant qu’il n'est pas un "bniouioui". "Je suis libre dans la prise de mes décisions et de mes choix" avait-il répondu fièrement. Mais, par la suite, i s'est avéré que c'était un peu relatif, eu égard au fait qu'on ne pouvait pas mettre fin aux interférences émanant de la part des uns et des autres. On souhaite de tout coeur à Leekens de gérer le groupe comme il l'entend pour le bien de notre équipe nationale. Qu'il aille au bout de ses ambitions et de ses convictions. C'est par là que passera, peut-être, la réussite et un bon résultat a Gabon.

HAMID GHARBI