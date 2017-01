CRB : Heriat 3e recrue hivernale du Chabab

Les recrues s'enchainent au CR Belouizdad. Et le moins que l'on puisse dire est que ce dernier semble avoir un faible pour les joueurs de l'O Médéa. La preuve, il vient d'en recruter trois. En effet, après avoir raflé Hamia que la plupart des ténors de la Ligue 1 se disputaient et Mokhtar Lamahne au passage, le CRB sous l'impulsion de son nouveau président, El Hadj Mohamed, a fait signer mardi tard dans la soirée Mohamed Heriat. Ce dernier, tout comme ses deux anciens coéquipiers à l'OM, s'est engagé pour deux saisons et demi. Le Chabab espère toujours engager l'attaquant vedette du CAB, Aribi, que la JSK désire également. Le CRB aurait selon des indiscrétions réussi à racheter la libération du joueur, mais ce dernier ferait le forcing dans les coulisses pour rejoindre plutôt la JSK, s'engage ainsi un bras de fer qui devrait cesser sous peu, puisque le club kabyle annonce que l'affaire est pratiquement conclue. Au rayon des départs, Badou Zaki a décidé de ne pas retenir l'attaquant Bougaroua et Bouchema. Les deux joueurs sont officiellement libérés.

A B